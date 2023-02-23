“تقنيات المياه والكهرباء” يعلن عن بدء التقديم في برنامج كوادر الصحة

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أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء عبر موقع تويتر عن بدء التقديم في برنامج (كوادر الصحة والسلامة المهنية) للباحثين عن فرص عمل في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المؤهلات المطلوبة:

(الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس).

المزايا:

برنامج (مجاني) مدعوم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). شهادة مُعتمدة في مجال السلامة والصحة المهنية في نهاية البرنامج. تسهيل الحصول على فرص وظيفية في ظل احتياج سوق العمل.



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شروط القبول:

ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

‏ أن يكون مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

‏ ألا يكون المتقدم طالباً أو موظف في القطاع العام أو الخاص أو لديه سجل تجاري أو يتقاضى راتب تقاعدياً.

ألا يكون سبق واستفاد من برامج التدريب المحددة في هذه الاتفاقية (يحدد للمستفيد برنامج واحد فقط).

مدة التدريب:

ممارس (3 أشهر).

مقر التدريب:

المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء (جدة).

طريقة التقديم:

أوضح المعهد أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/08/03هـ الموافق 2023/02/23م.

للتسجيل ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المعلنة يرجى الدخول على الروابط التالية: (اضغط هنا).

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