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حوار أبوي مع طفل في طريقه للمسجد.. ماذا قال عن الصلاة؟
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حوار أبوي مع طفل في طريقه للمسجد.. ماذا قال عن الصلاة؟

حوار أبوي مع طفل في طريقه للمسجد.. ماذا قال عن الصلاة؟

حوار أبوي مع طفل في طريقه للمسجد.. ماذا قال عن الصلاة؟
٠١:٠١:٠٦ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أشاد متابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بطفل ظهر في مقطع فيديو، بصحبة والده، أثناء ذهابهم إلى المسجد.

“نروح المسجد ونعبد ربي”

ودار حوار بين الوالد وابنه، حيث سأله لماذا تذهب إلى المسجد، وأجاب الطفل بأنه يذهب إلى المسجد لكي يعيد الله ويدخل الجنة، وليس النار”، فيما حاز الفيديو على إعجاب عدد من متابعي تويتر الذين أشادوا بسلوك الطفل وحسن تربيته.

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أصغر متطوع 

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، يشارك ضمن المتطوعين في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم الإفطار لهم بالمدينة المنورة بالقرب من الحرم النبوي الشريف.

مقطع فيديو 

وأظهر الفيديو الطفل ويدعى “سيف إسماعيل”، وهو يقدم وجبات الإفطار على مائدة خدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة.

وحاز الفيديو على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوه بأنه “أصغر متطوع” في خدمة ضيوف الرحمن، داعين أن يحفظه الله ويبارك فيه.

 

الكلمات الدلالية:
التربية الحسنة الحفاظ على الصلاة طفل يصلي في المسجد مقطع فيديو

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