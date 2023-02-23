القبض على شخص لإطلاقه النار على آخر إثر خلاف بينهما بالخرج

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة محافظة الخرج القبض على شخص لإطلاقه النار على آخر إثر خلاف بينهما.

وأوضح الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، وجار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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مشاجرة في الدرب

وقبل أيام، ألقت شرطة محافظة الدرب بمنطقة جازان القبض على 3 مواطنين إثر مشاجرة جماعية في قرية القضب.

كما تم ضبط مواطنين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

حادثة دهس بتبوك

في سياق آخر، باشر مرور منطقة تبوك، قبل أيام، حادثا مروريًا نتج عنه دهس أحد الأشخاص وإصابته إصابة متوسطة وحالته مستقرة، وضبط قائد المركبة وإحالته لجهة الاختصاص.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه يجري حالياً القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا للحادثة لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

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