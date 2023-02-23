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تصريح من السفير التركي بالمملكة حول فريق الإنقاذ السعودي

تصريح من السفير التركي بالمملكة حول فريق الإنقاذ السعودي

تصريح من السفير التركي بالمملكة حول فريق الإنقاذ السعودي
١٢:١٤:٠٣ ص، الجمعة، ٤ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعرب سفير دولة تركيا في المملكة، فاتح أولوصوي، أمس الخميس، عن شكره للمملكة على جهودها الكبيرة، والوقوف بجانب تركيا في الأزمة الإنسانية التي خلفتها موجة الزلازل المدمرة.

توجيهات خادم الحرمين 

وقال السفير أولوصوي، خلال استقبال فريق البحث والإنقاذ السعودي، العائد من تركيا، بعد أداء مهمته بنجاح: “يسعدنا وقوف المملكة بجانبنا في أصعب الظروف والمواقف، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن سليمان ولي العهد.

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عودة فريق الإنقاذ

ووصل فريق البحث والإنقاذ السعودي بالمديرية العامة للدفاع المدني إلى الرياض قادمًا من جمهورية تركيا بعد أن أنهى أعماله ومهامه؛ تنفيذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ العهد ـ حفظهما الله ـ في مد يد العون والمساعدة للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمتابعة صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز،وزير الداخلية.

وكان في استقباله مدير عام الدفاع المدني المكلَّف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، وسفير جمهورية تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي، ومساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز.

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أخبار السعودية اليوم زلزال تركيا سفير تركيا في المملكة فاتح أولوصوي فريق الإنقاذ السعودي

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