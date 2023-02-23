دولة عربية تتعرض لـ 92 هزة أرضية.. خلال يومين

تواصل- فريق التحرير:

سجلت سوريا 24 هزة ارتدادية حتى الساعة السابعة بتوقيتها المحلي اليوم الخميس، و68 هزة يوم أمس.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن المركز الوطني للزلازل في سوريا ، فإن محطاته سجلت ٢٤ هزة ارتدادية حتى الساعة ٧ مساء اليوم، أكبرها جاءت بقدر ٤.٨ غرب إدلب بـ ٤٨ كم.

وكان المركز قد أعلن في بيان صباح اليوم الخميس تسجيل 68 هزة ضعيفة جميعها أقل من 4 درجات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحتى الثامنة صباحا.

أماكن الهزات:

وجاءت الهزات كالتالي:

47 هزة في منطقة لواء إسكندرون، تراوحت قدورها بين 1.7 و3.7 درجات.

14 هزة ضعيفة ضمن البر التركي.

4 هزات على الحدود السورية التركية بقدر يتراوح بين 2.3 و2.9 درجة.

3 هزات غرب بيروت في البحر المتوسط بقدر 4 و2.1 و 2.4، وعلى بعد 37 كم و63 كم عن مدينة بيروت.

ونوه المركز أن الوضع العام الحالي هو حدوث متباعد للهزات المتوسطة مع الزمن مع استمرار لتسجيل الهزات الضعيفة التي تضرب البلاد.

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