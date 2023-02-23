للعمل في الرياض.. الزكاة والجمارك تعلن حاجتها لموظفين

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تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مشرف إدارة التعلم والتطوير.

خبير رئيسي في أبحاث وتحليل الاتصالات.

أخصائي استخبارات التهديدات.

اخصائي دراسات الزكاة والدخل.

مشرف المخابرات التكتيكية.

مهندس رئيسي لتصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأنظمة.

مدير المشروع.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).