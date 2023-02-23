فيديو يثير ضجة في الكويت.. يستخرج “الفقع” من بين القبور

تواصل- فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو متداول في الكويت الجدل وموجة غضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يستخرج “الفقع” من بين القبور.

إجراءات قانوينة

طالب مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت، فيصل العوضي، باتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن قيام أحد الأشخاص باستخراج “الفقع” من بين القبور.

وحسب “الجريدة” الكويتية، أكد “العوضي” في خطاب وجهه إلى نائب المدير العام لشؤون الخدمات بـ”عدم التساهل في حرمة القبور”.

انتهاك لحرمة المقابر

وأشار العوضي إلى وجود مقطع فيديو انتشر أخيراً يوثق فيه الشخص حصوله على “الفقع” من بين وعلى القبور، معتبراً الأمر انتهاك لحرمة المقابر، ونبش للقبور الذي نصت على حرمته المادة السادسة من لائحة تنظيم المقابر.

وأكد أن تصوير القبور يعد مخالفة للتعميم الصادر من المدير العام لبلدية الكويت بمنع هذا الشأن باستخدام الكاميرات على اختلاف أنواعها.

تسليم منطقتي الصليبة وتيماء

على الجانب الآخر أكد وزير الدولة الكويتي، لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل سعي بلدية الكويت تسليم منطقتي الصليبة وتيماء إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

وذكرت مصادر للصحيفة، أن المنطقتين صدر قرار من المجلس البلدي بتخصيصهما لمصلحة “السكنية”، ما يعني أنه لا حاجة لإصدار قرار جديد وإحالته إلى المجلس لاعتماده والمصادقة عليه.

وبيّن أن عملية تسليم البلدية ستقتصر على إعادة تسليم حدود المنطقتين فقط.

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