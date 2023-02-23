أمانات المناطق تلزم المكاتب الهندسية بالتصميم الزلزالي للمباني

تواصل- فريق التحرير:

قررت أمانات المناطق بالمملكة، إلزام المكاتب الهندسية بضرورة التقيد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني، عند إعداد المخططات الإنشائية.

وجاء القرار ذلك بعد أيام من صدور اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي، بحسب الوطن.

شروط ومتطلبات:

ووفقا لما ورد في الكود السعودي للأحمال SCC 301 تضمن الإلزام التقييد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني وإلى الإجراءات التي يتعين اتباعها عند تصميم أو مراجعة وتدقيق المخططات الإنشائية لتصميم المباني في المناطق المعرضة للزلازل.

كما يجب أن يكون ذلك قبل التقديم لطلب رخصة البناء لجميع أنواع المباني في مناطق ومدن المملكة.

حماية الأرواح والممتلكات:

وكان وزير التجارة أصدر، قد مؤخراً، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي وهو «الكود» الذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال:

-متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت.

مراعاة الوصول الشامل.

توفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية.

ترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال المباني والتشييد في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء و التنفيذ وتشغيله وصيانته وتعديله.

كما يجب على المباني القائمة في حال ترميمها، أو تغيير استخدامها أو توسعها أو تعديلها أو هدمها تطبيق ما ورد في الكود وفق لمراحل التطبيق.

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