الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
للعمل في الرياض.. الزكاة والجمارك تعلن حاجتها لموظفين
فيديو يثير ضجة في الكويت.. يستخرج “الفقع” من بين القبور
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
المياه الوطنية توجه نصيحة مهمة قبل شراء منزل جديد
أمانات المناطق تلزم المكاتب الهندسية بالتصميم الزلزالي للمباني
يوم التأسيس.. لماذا سُميت المملكة بـ “السعودية” ومن هو أول من أطلق عليها هذا الاسم؟

الرئيسية

 /

محليات

 /

أمانات المناطق تلزم المكاتب الهندسية بالتصميم الزلزالي للمباني

أمانات المناطق تلزم المكاتب الهندسية بالتصميم الزلزالي للمباني

أمانات المناطق تلزم المكاتب الهندسية بالتصميم الزلزالي للمباني
١٠:٣٣:٠٥ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

قررت أمانات المناطق بالمملكة، إلزام المكاتب الهندسية بضرورة التقيد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني، عند إعداد المخططات الإنشائية.

وجاء القرار ذلك بعد أيام من صدور اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام تطبيق كود البناء السعودي، بحسب الوطن.

شروط ومتطلبات:

ووفقا لما ورد في الكود السعودي للأحمال SCC 301 تضمن الإلزام التقييد باشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني وإلى الإجراءات التي يتعين اتباعها عند تصميم أو مراجعة وتدقيق المخططات الإنشائية لتصميم المباني في المناطق المعرضة للزلازل.

كما يجب أن يكون ذلك قبل التقديم لطلب رخصة البناء لجميع أنواع المباني في مناطق ومدن المملكة.

حماية الأرواح والممتلكات:

وكان وزير التجارة أصدر، قد مؤخراً، قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي وهو «الكود» الذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال:

-متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت.

مراعاة الوصول الشامل.

توفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية.

ترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

ويحظر تطبيق أي كود آخر على جميع أعمال المباني والتشييد في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء و التنفيذ وتشغيله وصيانته وتعديله.

كما يجب على المباني القائمة في حال ترميمها، أو تغيير استخدامها أو توسعها أو تعديلها أو هدمها تطبيق ما ورد في الكود وفق لمراحل التطبيق.

اقرأ أيضا

أمانة منطقة الرياض تعلن عن وظائف شاغرة عبر جدارات

الكلمات الدلالية:
أمانة المناطق اخبار السعودية الزلزال السعودية اليوم رسوم هندسية

مواد ذات صلة

المزيد
المغامسي: المملكة معقل الإسلام.. وأعداء الأمة يسعون لتقويض أركانها

المغامسي: المملكة معقل الإسلام.. وأعداء الأمة يسعون لتقويض أركانها

٠٩:٥٣ م، السبت، ٠٨ نوفمبر ٢٠١٤
«جزائية تبوك» تبرئ عضو هيئة من تهمة سرقة 60 مليون ريال

«جزائية تبوك» تبرئ عضو هيئة من تهمة سرقة 60 مليون ريال

٠١:٥٤ ص، الأثنين، ٣١ أكتوبر ٢٠١٦
«لغز» اختفاء الفتاة الكويتية بـ «الرغيب» في الدلم.. وهل يكشف غطاء رأسها «السر»؟

«لغز» اختفاء الفتاة الكويتية بـ «الرغيب» في الدلم.. وهل يكشف غطاء رأسها «السر»؟

١٠:٥٣ م، الجمعة، ٠٩ يونيو ٢٠١٧
الجبير يستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة

الجبير يستقبل السفير الإماراتي لدى المملكة

٠٩:٢١ م، الأربعاء، ٠١ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *