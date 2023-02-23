الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
للعمل في الرياض.. الزكاة والجمارك تعلن حاجتها لموظفين
فيديو يثير ضجة في الكويت.. يستخرج “الفقع” من بين القبور
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن توفر وظائف شاغرة
المياه الوطنية توجه نصيحة مهمة قبل شراء منزل جديد
أمانات المناطق تلزم المكاتب الهندسية بالتصميم الزلزالي للمباني
يوم التأسيس.. لماذا سُميت المملكة بـ “السعودية” ومن هو أول من أطلق عليها هذا الاسم؟

الرئيسية

 /

محليات

 /

المياه الوطنية توجه نصيحة مهمة قبل شراء منزل جديد

المياه الوطنية توجه نصيحة مهمة قبل شراء منزل جديد

المياه الوطنية توجه نصيحة مهمة قبل شراء منزل جديد
١٠:٣٤:٢٧ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت شركة المياه الوطنية أهمية التأكد من عدم وجود فواتير مستحقة على العقار أو المسكن في حالة شراء مسكن جديد.

وقالت المياه الوطنية، عبر حسابها في “تويتر”: “تأكد لا تضيف الفواتير عليها.. قيمة البيت والسعي كفاية.. تأكد من عدم وجود فواتير مياه غير مسددة”.

خطوات رفع شكوى

وفي وقت سابق، حددت شركة المياه الوطنية بالتفصيل، خطوات رفع شكوى عن انقطاع المياه عبر التطبيق الخاص بالشكاوى في حالة وجود أي مشاكل بشأن انقطاع المياه.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية تقديم شكوى عن انقطاع المياه.

وأجابت الشركة بقولها “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي، لرفع شكوى انقطاع المياه من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

اقرأ أيضا:

المياه الوطنية: 7 خطوات لرفع شكوى عن انقطاع المياه

1- الدخول إلى الصفحة الرئيسية

2- الضغط على الشكاوى

3- الضغط على شكوى جديدة

4- الضغط على إمداد المياه

5- انقطاع المياه

6- وصف الشكوى

7- إرسال الطلب.

خطوات الدفع الإلكتروني للفواتير

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية بالتفصيل، طريقة وخطوات الدفع الإلكتروني للفواتير للتيسير على جميع العملاء.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد بشأن خطوات الدفع الإلكتروني.
وأجابت الشركة بقولها إن خطوات الدفع الإلكتروني تشمل التالي:

1 – يتم اختيار خدمات سداد

2 – اختيار سداد فاتورة لمرة واحده

3 – اختيار رمز السداد لشركة المياه 138

4 – إدخال رقم الفاتورة

اقرأ أيضا:

“المياه الوطنية” تدعو عملاءها لطلب خدمة الصرف الصحي في حي طويق بالرياض

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية المياه الوطنية شركة المياه الوطنية منزل جديد

مواد ذات صلة

المزيد
حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإضافة التابعين من قبل الأرملة

حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لإضافة التابعين من قبل الأرملة

١١:٢٥ ص، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
«مؤسسة البريد» توضح ملابسات اقتحام شاحنة لمبناها بالمدينة (فيديو)

«مؤسسة البريد» توضح ملابسات اقتحام شاحنة لمبناها بالمدينة (فيديو)

١١:٥٧ م، الثلاثاء، ٠٥ يونيو ٢٠١٨
إغلاق مطاعم وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة بمكة (صور)

إغلاق مطاعم وإتلاف كميات من اللحوم الفاسدة بمكة (صور)

٠٣:٠١ م، الخميس، ٠١ أكتوبر ٢٠١٥
«هيئة المنافسة» تكشف: تغريم 20 شركة مخالفة بـ134 مليون ريال خلال عام

«هيئة المنافسة» تكشف: تغريم 20 شركة مخالفة بـ134 مليون ريال خلال عام

١٠:٣٤ ص، الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *