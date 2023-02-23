المياه الوطنية توجه نصيحة مهمة قبل شراء منزل جديد

تواصل – فريق التحرير:

أكدت شركة المياه الوطنية أهمية التأكد من عدم وجود فواتير مستحقة على العقار أو المسكن في حالة شراء مسكن جديد.

وقالت المياه الوطنية، عبر حسابها في “تويتر”: “تأكد لا تضيف الفواتير عليها.. قيمة البيت والسعي كفاية.. تأكد من عدم وجود فواتير مياه غير مسددة”.

خطوات رفع شكوى

وفي وقت سابق، حددت شركة المياه الوطنية بالتفصيل، خطوات رفع شكوى عن انقطاع المياه عبر التطبيق الخاص بالشكاوى في حالة وجود أي مشاكل بشأن انقطاع المياه.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية تقديم شكوى عن انقطاع المياه.

وأجابت الشركة بقولها “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي، لرفع شكوى انقطاع المياه من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

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1- الدخول إلى الصفحة الرئيسية

2- الضغط على الشكاوى

3- الضغط على شكوى جديدة

4- الضغط على إمداد المياه

5- انقطاع المياه

6- وصف الشكوى

7- إرسال الطلب.

خطوات الدفع الإلكتروني للفواتير

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية بالتفصيل، طريقة وخطوات الدفع الإلكتروني للفواتير للتيسير على جميع العملاء.

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغرد بشأن خطوات الدفع الإلكتروني.

وأجابت الشركة بقولها إن خطوات الدفع الإلكتروني تشمل التالي:

1 – يتم اختيار خدمات سداد

2 – اختيار سداد فاتورة لمرة واحده

3 – اختيار رمز السداد لشركة المياه 138

4 – إدخال رقم الفاتورة

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