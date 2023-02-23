كويكب يهدد الأرض.. والمذنب الأخضر النادر يعبر قريبا

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راقب علماء من ناسا، بشكل دقيق، تحركات الكويكب الذي مر بشكل غير مستقر بالقرب من الأرض، أوائل فبراير الجاري، ولاحظوا أنه يبدو كصخرة فضائية ممدودة بشكل غريب بالنسبة لكويكب، وهي تدور ببطء أكبر بكثير مما كان متوقعًا.

تصادم مدمر

ونقلت مجلة “livescience” العلمية، عن البحث الأخير لعلماء ناسا، الذذي أظهر أن الكويكب له شكل ودوران غير عاديين، ما أثار حيرة العلماء، حسب “العربية”.

وقدر الباحثون أن مدار الكويكب حول الشمس، والذي يستغرق حوالي 621 يومًا، يمكن أن يضعه في مسار تصادم مدمر مع الأرض في عام 2040، ولكن ملاحظات المتابعة في عام 2012 كشفت أن مداره كان أخطأ التقدير بشكل كبير وأنه لا يشكل تهديدًا حقيقيًا لكوكبنا.

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المذنب الأخضر النادر

وفي سياق آخر، أعلنت وكالة ناسا، اقتراب عبور المذنب الأخضر النادر، وسيتم رصده من الفضاء في وداع أخير حيث لن نراه إلا بعد 50 ألف سنة،حسب موقع METRO.

وأوردت صحيفة “اليوم السابع” أن القمر الصناعي الياباني EQUULEUS التقط مقطع فيديو للمذنب C / 2022 E3 (ZTF) الأسبوع الماضي.

وظهر المذنب الأخضر على شكل نقطة بيضاء غامضة عبر خلفية سوداء وبيضاء مرصعة بالنجوم في الفيديو الذي شاركه فريق القمر الصناعي على “تويتر”.