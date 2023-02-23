أهم 10.. العثور على مفقود محمية حرة الحرة وزلزال جديد في تركيا وسوريا

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس والتي جاءت كالتالي:

بقوة 5 ريختر.. زلزال جديد في تركيا وسوريا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية هطاي قبل قليل من مساء اليوم الخميس.. المزيد هنا

الأمن البيئي يعلن العثور على مفقود محمية حرة الحرة

أعلن القوات الخاصة للأمن البيئي، مساء اليوم الخميس، العثور على المواطن المفقود في محمية حرة الحرة بصحة جيدة.. المزيد هنا

أول حكم قضائي لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بريطانيا

أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين اللبنانية، في بيان، صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت.. المزيد هنا

لأول مرة.. عدد المسلمين بإسبانيا يتجاوز مليوني نسمة وزيادة 23 مسجدا

كشفت إحصائية جديدة أن عدد المسلمين في إسبانيا تجاوز مليوني نسمة، لأول مرة في البلاد.. المزيد هنا

قصة يوم التأسيس.. من هنا وُضعت لبنة الدولة الأولى

في 22 من فبراير من كل عام، تحيي المملكة ذكرى تأسيس الدولة السعودية، التي وضع لبنتها الأولى الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى، وأصبح أول حكامها.. المزيد هنا

الخميس القادم.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني

تبدأ الاختبارات التحريرية يوم الأحد القادم الموافق السادس من شعبان، وتستمر حتى الخميس العاشر من الشهر نفسه.. المزيد هنا

بعضها يصل لـ 80%.. عروض وخصومات “لا تفوتك” بمناسبة يوم التأسيس

يبحث أغلب المواطنين عن عروض خاصة لشراء المنتجات والسلع بمناسبة يوم التأسيس.. المزيد هنا

أبرزها “موافقة الكفيل”.. 5 شروط أمام رواد الأعمال المقيمين لإصدار التراخيص الريادية

كشفت وزارة الاستثمار عن الضوابط والشروط والقيود المتعلقة بإصدار التراخيص الريادية لرواد الأعمال الراغبين.. المزيد هنا

6 أهداف وراء تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تعديلات مقترحة في نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، على منصة استطلاع الرسمية.. المزيد هنا

عاجل.. تحطم طائرة أمريكية ومقتل جميع ركابها

تحطمت طائرة أمريكية من طراز “بيتش بي 20″، قرب مطار كلينتون، بولاية أركنساس، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص كانوا على متنها.. المزيد هنا