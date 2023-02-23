بالفيديو.. لحظة وقوع زلزال الصين وطاجيكستان وفرار المئات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظات الخوف التي عاشها الآلاف من السكان في الصين وطاجيكستان أثناء زلزال بقوة 7.3 ضرب الدولتين صباح اليوم.

ردة فعل السكان

في سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ في طاجيكستان أوميدا يوسوبوفا اليوم الخميس، تعرض بلادها لهزة ارتدادية تبلغ قوتها حوالي 6 درجات على مقياس ريختر، وسط مخاوف من حدوث كارثة حال انهيار أحد السدود في المنطقة.

في سياق متصل، وثقت كاميرا مراقبة داخل إحدى البنايات، لحظة ضرب الزلزال منطقة الحدود بين الصين وطاجيكستان في وقت مبكر اليوم.

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اهتزاز البنايات

ويظهر المقطع المتداول، الاهتزاز الرهيب الناجم عن شدة الزلزال مما تسبب في سقوط عدد من المحتويات داخل البناية.

وقال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) نقلاً عن مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا بقوة 7.2 درجة هز طاجكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحًا (0037 بتوقيت جرينتش) على عمق عشرة كيلومترات.

وذكر التلفزيون أن مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترًا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين وشعر به السكان في مدينتي كاشجر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينجيانج الصيني.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان قرب الحدود مع الصين.

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