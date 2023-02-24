حصاد الأسبوع الاقتصادي.. “نيوم تصل إلى جدة ومشاركة بمعرض الخليج للأغذية”

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت في جدة، أولى الجولات التعريفية لنيوم، خلال الأسبوع الجاري، فيما شاركت المملكة في معرض الخليج للأغذية لعام 2023م، في دبي.

كما جرى اعتماد ضوابط تملك الدولة للعقار، وأعلنت إحصائيات الوضع الاقتصادي لمملكة حتى نهاية 2022.

اكتشف نيوم

وتحت شعار “اكتشف نيوم”، انطلقت في جدة، أولى الجولات التعريفية لنيوم داخل المملكة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، التي توفرها “نيوم”، فضلاً عن عرض آخر تطورات الأعمال في مشاريعها سواء المنفذة حاليًّا على أرض الواقع أو المستقبلية في جميع قطاعات الأعمال التابعة لها.

صنع في السعودية

وفي سياق مواز، أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، مشاركتها في معرض الخليج للأغذية لعام 2023م، المقام خلال الفترة من 20 – 24 فبراير 2023م في مركز دبي التجاري العالمي.

وأوضحت الهيئة أن جناح “صناعة سعودية” يضم تحت مظلته 55 شركة وطنية من قطاع الأغذية، لافتة إلى أن المشاركة تحت هوية “صنع في السعودية”.

ويعد قطاع الأغذية ثالث أعلى القطاعات تصديرًا في المملكة، حيث صدّرت المملكة من القطاع خلال عام 2021م ما يقدّر بـ 14.3 مليار ريال.

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لفتح أبواب الاستثمار الواعد.. انطلاق أولى الجولات التعريفية لنيوم داخل المملكة

ضوابط الاستئجار الحكومي

وفي منتصف الأسبوع الجاري، أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه اعتمد ضوابط تملّك الدولة للعقار، وضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقار خارج المملكة.

وأوضح أن هذه الضوابط تهدف إلى حوكمة الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، ممّا ينعكس على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على العقار وتنميته.

واشترطت الضوابط:

1 – عدم توافر عقار آخر للدولة يلبي احتياجها.

2 – تملك الدولة للعقار على الجهة الحكومية بألاّ يكون لديها عقار غير مستغل.

3 – موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة للجهة الحكومية التي ليس لديها صلاحية نظامية لتملك العقار، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لتملك العقار.

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بضاحية الفرسان.. “الوطنية للإسكان” توقّع 30 اتفاقية باستثمارات 24 مليار ريال

استثمار يتجاوز 24 مليار ريال

كما شهد منتصف الأسبوع، توقيع الشركة الوطنية للإسكان 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقودًا استشارية بإجمالي استثمار يتجاوز 24 مليار ريال مع عددٍ من المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة.

وجرى توقيع 4 عقود استشارية لإدارة المشاريع والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من ضاحية الفرسان وتنفيذ أعمال البنية التحتية الشاملة، بالإضافة إلى تنفيذ مبنى المبيعات.

تمويل الجمعيات الأهلية

وأعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تمويل جديد بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال، ونقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر – لم تسمها – أن البنك يهدف إلى تمويل الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية التي لديها مشروع استثماري قائم، وترغب في التمويل لغرض تغطية التكاليف التشغيلية؛ لتتمكن من توفير دخل ثابت من تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية.

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“الإحصاء”: ارتفاع الصادرات السلعية في ديسمبر بنسبة 1.1%

40 % حجم ارتفاع التجارة الخارجية السلعية في 2022

ارتفاع الصادرات السلعية

صعدت الصادرات السلعية في 2022 بنسبة 49% لتسجل أعلى مستوى تاريخيًا عند 1.54 تريليون ريال مقابل 1.04 تريليون ريال، ما قفز بفائض الميزان التجاري 80 في المئة ليبلغ 832.8 مليار ريال مقابل 462.5 مليار ريال في 2021.

كما ارتفعت الواردات السلعية 23 في المئة، خلال 2022 لتبلغ 706.3 مليار ريال مقابل 573.2 مليار ريال في 2021.

التجارة الخارجية

في الوقت نفسه، ارتفع حجم التجارة الخارجية السلعية خلال 2022 بنسبة 40 في المئة، لتبلغ 2.25 تريليون ريال، مقابل 1.61 تريليون ريال في 2021.

وبحسب “الاقتصادية”، جاء الارتفاع بدعم من زيادة الصادرات النفطية 61% لتبلغ أعلى مستوى منذ 2012 مسجلة 1.22 تريليون ريال في 2022 مقابل 758.1 مليار ريال في 2021، نتيجة ارتفاع أسعار الخام والإنتاج السعودي.