استشاري: يمكن عودة الطفل للحركة الطبيعية بعد جراحات “الفتق الأربي” بشرط

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أكد د. عبدالله الشهري استشاري الجراحة العامة وجراحة الصدر والمناظير للأطفال، أن الطفل يمكنه الحركة بعد عمليات الفتق الأربي.

وقال الشهري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا يُقيّد الطفل من الحركة بعد جراحة الفتق الأربي، بل يُمكنه العودة لممارسه حياته واللعب بعد تعافي جروحه فقط”.

وأكد د. عبدالله الشهري على أهيمة التئام الجروح وتعافيها قبل عودة الطفل للحركة وممارسة حياته بصورة طبيعية.

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اضطراب الأكل لدى الطفل

في سياق آخر، يوضح الأطباء، أن اضطراب الأكل، هو مجموعة من الحالات النفسية التي يمكن أن تؤدي إلى عادات غذائية سيئة.

وفي البداية قد يصاب الطفل بهوس بالطعام، سواء كان الإقبال عليه أم رفضه، وزيادة أو نقصان في الوزن وتغير في شكل الجسم، مما قد يتسبب في تغيير سلوك الطفل الغذائي.

ومع ارتفاع حالات اضطرابات الأكل بين الأطفال، يجب معرفة العلامات الرئيسية للحالة التي تهدد الحياة.

ووجد باحثون إسبان أن أكثر من واحد من كل خمسة شبان (22 في المائة) يعانون من اضطرابات الأكل. وحوالي ثلاث من كل 10 فتيات يعانين من اضطراب الأكل مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي.

ويعاني واحد من كل ستة أولاد من شكل من أشكال هذه الحالة، وفق ما أظهرت نتائج الدراسة التي شملت تحليل البيانات الصحية لـ 63 ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين 7 و 18 عامًا من 16 دولة مختلفة، ونشرت في دورية “جاما بيدياتريكس”.

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نتائج مثيرة للقلق

وقال المؤلف الرئيسي، الدكتور خوسيه فرانسيسكو لوبيز جيل من جامعة كاستيلا لامانشا بإسبانيا، إن النتائج كانت “مثيرة للقلق” وسلطت الضوء على الحاجة إلى استراتيجيات وقائية.

وأضاف: “في الواقع، تعد اضطرابات الأكل من أكثر المشكلات النفسية التي تهدد الحياة”، موضحًا أن “الأشخاص الذين يعانون من هذه الظروف يموتون 10 إلى 20 سنة أصغر من عامة السكان”.

وتأتي اضطرابات الأكل بأشكال مختلفة. وقال خبراء لصحيفة “ذا صن”، إن وباء كوفيد – 19 قد يؤدي إلى تعميق أزمة اضطرابات الأكل.

علاوة على أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون هي المسؤولة أيضًا عن الترويج لصور الجسم غير القابلة للتحقيق، مما يساهم في زيادة عدم الرضا عن الجسم بين الشباب الذين لا يعانون من زيادة الوزن.

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