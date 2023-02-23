إيران تعترف .. ماذا يعني تخصيب اليورانيوم بنسبة 84%؟

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تقترب إيران من أي وقت مضى إلى المواد المستخدمة في صنع الأسلحة النووية، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

مخصب بنسبة 84%:

وقالت الوكالة إن إيران اعترفت لأول مرة ، اليوم الخميس، أنها خصبت اليورانيوم حتى درجة نقاء 84 في المئة .

وجاء الاعتراف الإيراني من قبل موقع إخباري مرتبط بأعلى المناصب الإيرانية ليجدد الضغط على الغرب للتصدي لبرنامج طهران النووي، الذي تم احتواؤه بموجب اتفاق عام 2015.

سخط شعبي في إيران:

ونقل موقع الحرة عن المهندس والكاتب المتخصص في الطاقة النووية عماد الرمال أن التقارير الصحافية التي تتحدث عن رفع إيران لنسبة التخصيب إلى 84 في المئة تأتي في وقت تتزايد التوترات الداخلية في إيران بعد الضربة الغامضة.

وأوضح الرمال أن السخط الشعبي تزايد في الداخل الإيراني، فمن جهة تبحث إيران عن :

1-مواجهة خارجية لإشغال الرأي العام الداخلي.

2- رفع الضغوط على الدول الغربية وإرغامها على التفاوض.

كما نوّه الرمال أن الاتفاق المبرم مع وكالة الطاقة الدولية ينص على أن تخصيب اليورانيوم يبقى بنسبة 3.6 في المئة للاستخدامات السلمية فحسب.

وتابع قائلا : “لكن أن إيران زادت تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 60 في المئة وبكمية 40 كيلوجرام”.

ومعنى ذلك أنه ييزيد التوترات الكبيرة الحاصلة بين إيران والدول الغربية في هذا المجال.

كما نوّه أن “القنبلة النووية” تحتاج إلى نقاوة تخصيب بين 90 و95 في المئة، بكمية 25 كيلوجرام، وهي الكمية الكافية لصنع القنبلة النووية.

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