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وثقها مقطع مرئي.. شرطة الرياض تباشر مشاجرة في الدوادمي

وثقها مقطع مرئي.. شرطة الرياض تباشر مشاجرة في الدوادمي

وثقها مقطع مرئي.. شرطة الرياض تباشر مشاجرة في الدوادمي
١١:٥٢:٢٠ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شرطة محافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض، اليوم الخميس، أنها باشرت مشاجرة في أحد الأماكن العامة، وظهرت في محتوى مرئي متداول.

بيان الشرطة

وأفاد بيان الشرطة أنه بعد ظهور شخصين في مقطع فيديو يتشاجران في أحد الأماكن العامة بمحافظة الدوادمي، تم مباشرة الحادث في حينه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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انتحال صفة 

وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بالتنسيق مع دوريات الأمن بمنطقة الحدود الشمالية على (3) مواطنين لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على محل تجاري في مدينة الرياض تحت تهديد السلاح والهروب من الموقع.

السلاح المستخدم 

وحسب بيان “الأمن العام”، فقد ضُبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الحادثة، وطلقات نارية وسلاح أبيض وأجهزة هواتف متنقلة.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

مخالفة نظام الحدود

كانت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة سراة عبيدة في منطقة عسير ، قبضت على مواطن لنقله في مركبة يقودها 30 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

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