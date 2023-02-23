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طبيب نفسي يوضح طريقة التعامل مع الأطفال الناجين من الزلزال
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طبيب نفسي يوضح طريقة التعامل مع الأطفال الناجين من الزلزال

طبيب نفسي يوضح طريقة التعامل مع الأطفال الناجين من الزلزال

طبيب نفسي يوضح طريقة التعامل مع الأطفال الناجين من الزلزال
٠٨:٤٤:٢٢ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شدد طبيب نفسي تركي، على أهمية توفير بيئة دراسية واجتماعية تخفف الآلام ووطأة الصدمة على الطلاب الذين فقدوا ذويهم في زلزال تركيا وسوريا، وانتقلوا فجأة لمناطق أخرى.

تجنب الأسئلة

وقال د.حسين شيهيت برهان، أخصائي الطب النفسي، في عيادة الزلزال والكوارث بإسطنبول، إنه يجب على عائلات زملاء هؤلاء الطلاب توعيتهم بأن طرح أسئلة مفرطة على الطلاب المنقولين حول الزلزال والأقارب الذين فقدوا يجدد عليهم ألم الكارثة.

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الخدمات النفسية

ولفت برهان إلى أنه من المهم للطلاب والمعلمين، في المناطق الجديدة للأطفال الناجين من الزلازل، تجنب التعبيرات التي تذكر بهذه الصدمة والكارثة.

وأشار إلى ضرورة تقديم الخدمات النفسية للطلاب المتضررين من الزلزال كالإرشاد النفسي وإعادة التأهيل عند اللزوم، لافتا إلى أن الاختلاط بالآخرين، ومشاركة مشاعرهم، وقضاء الوقت مع أقرانهم، وإلى حد ما، مشاركة مشاكلهم، كل هذا يساعد في تجاوز الصدمة، وإعادة إدارة الحياة اليومية.

الكلمات الدلالية:
الأطفال الناجين ضحايا الزلزال طبيب نفسي طلاب المدارس

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