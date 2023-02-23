استشاري يوضح أفضل وضعية للنوم لتفادي انسداد مجرى التنفس

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نصح د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، بالنوم الجانبي لتفادي مشاكل انقطاع التنفس أثناء النوم.

وقال الذيابي في تغريدة عبر “تويتر”: “إن النوم على الجانب هو أفضل وضعية للأشخاص الذين يعانون من شخير، لأن النوم الجانبي يقلل من احتمالية انسداد مجرى الهواء”.

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وفي وقت سابق، كشف د. منصور العسيري الاستشاري النفسي، والحاصل على ماجستير في علم النفس، عن تأثير تمارين التنفس على الحالة المزاجية.

وقال العسيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، رداً على سؤال “هل تمارين التنفس تساعد على تقليل القلق وتحسين المزاج؟”، الإجابة نعم.

تمرين التنهد النفسي

وأضاف أن أفضل تمرين تنفس بحسب الأبحاث هو التنهد النفسي أو ما يعرف بـ (Psychological Sighing).

أما عن تطبيق تمرين التنهد النفسي فقال إنه عبارة عن شهيق خفيف ثم زفير طويل.

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من جهته، وجه د. وليد البكر استشاري باطنية وسكر وغدد صماء نصائح مهمة لحياة سعيدة بدون منغصات أو مثيرات للقلق والاضطراب.

وقال البكر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “نصائح سريعة لحياة سعيدة في الحياة بلا قلق أو اكتئاب أو اضطرابات”.

وأضاف وليد البكر، أن هذه النصائح تشمل التالي:

10 نصائح لحياة سعيدة

– أكثر الشكر لله .

– استمتع بأبسط الأشياء.

– عش اللحظة الحلوة

– لا تتورط بنقاشات عقيمة.

– قلل الاشتراط لتحصل على السعادة.

– انتبه لمشاعرك لا تتفاعل بها مع النكديين.

– لا تنشغل بالمظاهر والمقارنات

– نم بعمق

– تقبل نفسك وأحبها بلا شروط.

– اقرأ واشرب الماء وتأمل وابتسم

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