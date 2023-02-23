بقوة 5 ريختر.. زلزال جديد في تركيا وسوريا

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقوع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية هطاي قبل قليل من مساء اليوم الخميس.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية، عن وقوع هزة أرضية شعر بها سكان حلب وحمص وطرطوس، وسط حالة رعب بين الأهالي.

كان مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر التصدعات الأرضية التي ظهرت عقب الزلزال في ألازيغ التركية.

تصدعات أرضية:

ونشرت الفيديو أيضا صحيفة “يني شفق” التركية، وعلقت عليه بالقول :” فيديو متداول يرصد التصدعات الأرضية الناجمة عن الزلزال الذي ضرب مدينة ألازيغ التركية، حيث بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر”.

فتحة بحجم ملعب كرة قدم:

كما وثق مقطع فيديو تناقله نشطاء على تويتر مشهدا يفوق الوصف خلفه زلزال تركيا المدمر، الذي ضرب البلاد في السادس من الشهر الجاري.

ويظهر الفيديو ما تسبب فيه الزلزال من تدمير وتقسيم بستان زيتون في بلدة ألتينوزو في هاتاي، مما تسبب في فجوة في منتصفها.

وكشف الزلزال عن آثار كارثية، حيث ظهرت الفجوة بعرض ملعب كرة قدم تقريبًا وارتفاع مبنى مكون من 13 طابقًا.

وأعرب السكان المحليون في الجوار عن سعادتهم لأنها لم تضرب أحيائهم بشكل مباشر.

تحرك القشرة الأرضية:

من ناحية أخرى أكد مدير الحد من مخاطر الزلازل في “آفاد” أورهان تتار، أن قشرة الأرض اهتزت بشدة لمدة دقيقتين أثناء الزلزالين، يتراوح عمق هذين الزلزالين ما بين 8.5 و10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأوضح أنه بحسب المعلومات الواردة فإن القشرة الأرضية تحركت بواقع 7.3 أمتار بفعل زلزال قهرمان مرعش.

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