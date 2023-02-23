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الشجرة تستعيد لحاءها بعد 12 عاما.. فيديو مذهل لعملية حصاد الفلين

الشجرة تستعيد لحاءها بعد 12 عاما.. فيديو مذهل لعملية حصاد الفلين

الشجرة تستعيد لحاءها بعد 12 عاما.. فيديو مذهل لعملية حصاد الفلين
٠٧:٥٠:٥٤ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق عملية جني الفلين من أشجاره.

حصاد الفلين:

وبحسب ما تم تداوله، فإنه يتم حصاد الفلين من شجرة البلوط (بلوط الفلين) بدون آلات وبدون إلحاق ضرر بالشجرة.
وتستعيد شجرة البلوط الفليني لحائها من جديد كل 12 سنة، كل شجرة تعطي مثل هذا الفلين من 5 إلى 17 مرة خلال حياتها.

الفلين وحفظ التربة:

تساعد أشجار الفلين في حفظ التربة بحمايتها من التعرية بفعل الرياح، وتزيد نسبة ارتشاح مياه الأمطار وتجدد المياه الجوفية.
وتغطي غابات الفلين نحو 2,7 مليون هكتار من مساحة البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والجزائر والمغرب وتونس.
ويعيش بلوط الفلين حوالي 150 – 250 سنة. الفلين البكر (أو الفلين “الذكر”) هو أول الفلين المقطوع من أشجار عمرها 25 عاما بشكل عام.
ويلزم 10-12 سنة أخرى للحصاد الثاني ، ويمكن حصاد الشجرة اثنتي عشرة مرة في حياتها، حيث يتم حصاد الفلين بالكامل بدون آلات.

أواني الفلين:

وفي وقت سابق أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة أن الفلين من المواد المسموح باستخدامها لحفظ الطعام.
وقالت الهيئة حينها في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “مادة الستايرين فورم (الفلين) إحدى المواد الملامسة للأغذية المسموح بها (Food grade) وذلك بحسب التشريعات المحلية والدولية.
كما أن الهيئة تعمل على مراقبة وفحص هذه المنتجات للتأكد من سلامة ومأمونية استخدامها على صحة المستهلك”.

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الكلمات الدلالية:
جني الفلين حصاد الفلين شجرة البلوط منوعات

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