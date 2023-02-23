بيع جواز سفر رئيس مصر الأسبق في مزاد بأمريكا مقابل 47 ألف دولار

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عرضت دار مزادات heritage العالمية، جواز سفر دبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، بالغتين العربية والفرنسية، والذي يحمل رقم (1)، للبيع على موقعها.

47 ألف دولار

وحقق جواز سفر رئيس مصر الأسبق، الذي حمل لوت رقم 47262، مبلغ 47.500 ألف دولار، وذلك أمس في 22 فبراير الجاري 2023.

وصف جواز السفر

وجاء في وصف دار المزادات العالمية جواز سفر الرئيس الأسبق أنور السادات الدبلوماسي الرسمي رقم 1 من ثمان وأربعون صفحة “3.75 × 5.25″، غير موقع.

جواز سفر أنور السادات الدبلوماسي الرسمي رقم 1 مطبوع باللغتين العربية والفرنسية، صدر في 19 مارس 1974 وظل ساري المفعول حتى 18 مارس 1981، بعد تجديده في 18 مارس 1979.

العربية والفرنسية

أما الغلاف الجلدي مرن، مكتوب بالذهب باللغتين العربية والفرنسية، وتحتوي الصفحتان الثانية والثالثة على بيان مطبوع من وزير الخارجية يطلب تقديم العون والمساعدة لحاملها “محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية”.

بينما تحتوي الصفحتان الرابعة والخامسة على المعلومات الشخصية للسادات وصورة بالأبيض والأسود، وهي تشمل تأشيرة واحدة مختومة من عام 1974.

وزادت دار المزادات في وصفها بأنه على الرغم من عدم وجود أختام تأشيرة مقابلة.

كان ساريًا خلال العديد من الرحلات

إلا أن جواز السفر كان ساريًا خلال العديد من الرحلات التاريخية التي قام بها الرئيس السادات، بما في ذلك زيارته لدولة الاحتلال في 19 نوفمبر 1977 حيث التقى برئيس الوزراء مناحيم بيغن وألقى خطاب شهير في الكنيست.

ورحلته إلى الولايات المتحدة عام 1978 حيث التقى بالرئيس جيمي كارتر ووقع اتفاقية كامب ديفيد مع بيجن، ونوهت دار المزادات بأن هناك تآكلا طفيفا جدًا في جواز السفر من الاستخدام.

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