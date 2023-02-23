وضح النهار.. السرقات المستمرة في بريطانيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استمرار ظاهرة السرقة، علنا وفي وضح النهار، في شوارع العاصمة البريطانية لندن، وأنحاء البلاد كافة.

سرقة دراجة

وتمكن شابان بريطانيان، باستخدام آلقة قطع كهربائية للمعادن، من سرقة دراجة في شارع عام، يمتليء بالسيارات والدراجات، فيما يظهر راكبو دراجات من خلف السارقين.

كما أظهر الفيديو، الذي التقطه أحد المارة بكاميرا جوال، من أحد شوارع لندن.

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أكبر عملية سرقة محلية

وكانت السلطات البريطانية القبض على ثلاثة أشخاص ينتمون لعصابة تخصصت بالسطو على منازل المشاهير، في عملية وصفتها وسائل إعلام بأنها أكبر عملية سرقة محلية منظمة في هذا البلد.

ونقلت “سكاي نيوز عربية” اليوم عن صحيفة “ميترو” البريطانية، تأكيدها أن عمليات السرقة تمت على مدار 13 يوما فقط.

وتعود لعام 2019 وأن اللصوص تمكنوامن سرقة أكثر من 26 مليون جنيه إسترليني، كانت على شكل نقود ومجوهرات وأحجار كريمة.

وكانت المفاجأة أن من بين الضحايا نجم الكرة الإنجليزية ولاعب خط وسط تشيلسي السابق ومديره فرانك لامبارد، ومقدمة البرامج التلفزيونية كريستين، ومالك نادي ليستر سيتي الراحل فيشاي سريفادانابرابها، والممثلة تمارا إيكلستون.

فيما اعترف كل من يوغوسلاف يوفانوفيتش وأليساندرو مالطي وأليساندرو دوناتي، بالتهم المسندة إليهم، بينما فرّ دانييل فوكوفيتش إلى صربيا.