سامسونج تحدث مساعدها “بيكسبي”.. تقنية فريدة لاستنساخ الأصوات 

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أعلنت شركة سامسونج عن تحديثات جديدة في مساعدها “بيكسبي” Bixby تعمل على تحسين تجربة المستخدم، والأداء، وقدرات المساعد الذكي، وقدرات أخرى فريدة لاستنساخ الأصوات.

وأوضحت سامسونج، في منشور على مدونتها، أن التحديثات الجديدة توفر تحسينات كبيرة في قدرة بيكسبي على التعرف على اللغة، مما يمنح الناس تحكمًا أكبر في تجربة الهاتف المحمول الخاصة بهم، وتقنيات متطورة لاستنساخ الأصوات.

ميزة المكالمات الصوتية

وكانت سامسونج قد قدّمت مع واجهة المستخدم “ون يو آي 5” One UI 5 ميزة المكالمات النصية عبر بيكسبي Bixby Text Call، ولكن الإصدار الأولي من الميزة كان محدودًا باللغة الكورية فقط.

والآن أصبحت الميزة تدعم اللغة الإنجليزية في هواتف الشركة التي تستخدم واجهة المستخدم One UI 5.1.

مزايا جديدة متطورة

يشار غلى أن ميزة Text Call تُحوِّل المكالمات الصوتية التي تَرِدك إلى دردشات نصية يُمكِنك قراءتها والرد عليها بدردشات نصية يُحوِّلها المساعد الذكي إلى مكالمة صوتية باستخدام نظام تحويل النص إلى كلام. وهي بذلك، تشبه ميزة Screen Call من غوغل.

وتُعدّ هذه الميزة مفيدة في البيئات التي لا يُتاح لك فيها الرد على المكالمات صوتيًا، خاصةً إن كانت صاخبة لا يمكنك سماع المكالمات والكلام بوضوح، أو كانت هادئة تتطلب منك عدم إزعاج من حولك.

وتابعت الشركة “في هذه الميزة يمكن للمساعد الذكي بيكسبي التعلم ليحاكي صوتك، وذلك من خلال تسجيل بعض الجمل بصوتك ثم يعمل النظام، بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، على محاكاة الصوت”.

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