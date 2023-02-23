أول حكم قضائي لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بريطانيا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين اللبنانية، في بيان، صدور أول حكم قضائي في الأساس، خارج لبنان، في قضية تفجير مرفأ بيروت.

التنصل من المسؤولية

وقال البيان: “أصدرت محكمة العدل العليا البريطانية بلندن High Court of Justice حكما لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنجليزية “SAVARO Ltd”، في الدعوى المدنية التي أقيمت ضدها في 2 أغسطس 2021″، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وحرك مكتب الادعاء الدعوى في بريطانيا، بعد أن تمكّن المكتب من وقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل عام ٢٠٢١ للتنصل من مسؤوليتها في تفجير مرفأ بيروت، حسب “sawtbeirut”.

تحديد قيمة التعويض

وبعد عام ونصف على انطلاق الدعوى المدنية ضد SAVARO Ltd وتبادل اللوائح وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى”.

وتابع: “افتتحت المحكمة المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا”.

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أول قرار قضائي

وتعتبر الأهمية الأساسية لهذا الحكم، حسب محامي الضحايا، كونه أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهذه التسمّية تشكّل أول واقعة ثابتة قضائيا.

ويفتح الحكم سبيل ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار المرفأ، مما يمهد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان.