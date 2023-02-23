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تعديل الرسالة في الواتساب بدون الحاجة لحذفها (فيديو)
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تعديل الرسالة في الواتساب بدون الحاجة لحذفها (فيديو)

تعديل الرسالة في الواتساب بدون الحاجة لحذفها (فيديو)

تعديل الرسالة في الواتساب بدون الحاجة لحذفها (فيديو)
٠٧:١٠:٢٣ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بدأ تطبيق التراسل الفوري “الواتساب” في اختبار ميزة تعديل الرسالة بعد الإرسال في مدة لا تتجاوز الـ 15 دقيقة فقط.

وفي هذا السياق، أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، صانع محتوى تقني ومهتم في البرمجة والتطبيقات والاجهزة الذكية، عن ميزة جديدة في تطبيق التراسل الفوري الواتساب.

ميزة تعديل رسالة الواتساب

وقال الرشيد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”، إن ميزة تعديل الرسالة بعد إرسالها دون الحاجة لحذف هذه الرسالة، وصلت إلى تطبيق الواتساب”.

وأضاف عبدالعزيز الرشيد “تتيح هذه الميزة تعديل الرسالة المرسلة عبر الواتساب في خلال 15 دقيقة بعد الإرسال”.

طريقة تعديل الرسالة

وتشمل خطوات تعديل الرسالة ما يلي:

– ضغطة مطولة على الرسالة

– تختار زر التعديل

– تعديل الرسالة

ولفت الرشيد، إلى أنه بعد مرور 15 دقيقة لا يمكن التعديل نهائياً على الرسالة، وهذه الميزة متاحة حاليا في الإصدار التجريبي، وستتاح لجميع المستخدمين قريبا.

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