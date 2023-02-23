الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
الإطاحة بمخالفين لأنظمة الحدود والبيئة
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الإطاحة بمخالفين لأنظمة الحدود والبيئة

الإطاحة بمخالفين لأنظمة الحدود والبيئة

الإطاحة بمخالفين لأنظمة الحدود والبيئة
٠٦:٥٥:٣٦ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قبضت شرطة محافظة ضمد بمنطقة جازان على مواطن لنقله في مركبة يقودها (11) مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفات إلى جهة الاختصاص، ومن نقلهن إلى النيابة العامة.

السجن 15 عاما

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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ضبط 5 مواطنين

وفي سياق مواز، ضبطت شرط المناطق بالأمن العام في مكة المكرمة وحائل، 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحثَّ الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (996) و (999) في بقية مناطق المملكة.

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