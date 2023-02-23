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“الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى”.. غراب ينقذ قنفذًا من عملية دهس
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“الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى”.. غراب ينقذ قنفذًا من عملية دهس

“الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى”.. غراب ينقذ قنفذًا من عملية دهس

“الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى”.. غراب ينقذ قنفذًا من عملية دهس
٠٦:٥٦:٠٢ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تكشف كثير من المشاهد عن حكمة الله وعظمته في خلقه، خاصة في عوالم الطيور والحيوانات، وهو ما وثقه مقطع فيديو لمشهد جمع غرابا وقنفذا.

الغراب والقنفذ:

وبحسب ما تم تداوله وأظهره مقطع الفيديو فقد قام الغراب بتنبيه القنفذ من عملية دهس سيارة على طريق سريع.
ويظهر الفيديو القنفذ وهو وسط الطريق، حيث لمح الغراب قدوم سيارة فقام بنقر القنفذ عدة نقرات بمنقاره، حتى يسرع المشي لعبور الطريق ويتفادي عملية الدهس وهو ما تم بنجاح بحسب الفيديو.

عجائب الغراب:

ومن عجائب الغربان فقد توصل العلماء إلى أن الغراب يستطيع التعرف على وجوه البشر ويتذكرهم.
ومن خلال دراسه سلوك الطيور وجدوا أن الغربان لديها محاكمات تعقد لاى فرد منها قام بفعل خارج عن النظام ولكل جريمه عقوبه خاصه من طرد بعيد عن الجماعة أو نتف ريش حسب الحكم الصادر وعادة تنعقد هذه المحاكمات فى حقول واسعة يحضرها هيئه المحكمه والغراب المتهم.
كما أن الغراب يكتفي بانثى واحدة يبقى معها دائما ولا يسمح لغيره من الاقتراب منها وكذلك الانثى تقوم بضرب أى ذكر غريب يقترب منها.

أنواع الغربان:

1-الغراب النوحى لونه أسود ماعدا منطقة الرقبة لونها بنى.
2- غراب البين وهو أصغر حجما من الغراب السابق لونه اسود يميل إلى الزرقة.
3- غراب المنازل الهندى ،لونه أسود فى رمادى.
4- الأورق وهو أكبر حجما ويوجد فى مصر لونه أسود فى رمادى.

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