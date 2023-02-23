مواجهات في محيط جامعة القدس بين الاحتلال الصهيوني وأهالي المدينة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

اندلعت مواجهات عنيفة، مساء اليوم الخميس، في محيط جامعة القدس في أبو ديس شرق المدينة المحتلة، بين عدد من الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الصهيوني، وفقا لوكالة شهاب للأنباء.

وفي وقت سابق، عم إضراب عام في مناطق عدة من الضفة الغربية بما فيها البلدة القديمة في القدس، غداة عملية شنها جيش الاحتلال، في الضفة الغربية المحتلة واسفرت عن مقتل أحد عشر فلسطينياً.

ومن بين القتلى الفلسطينيون الـ11 فتى في السادسة عشرة من العمر، وجرح أكثر من ثمانين آخرين بالرصاص خلال العملية الصهيونية، التي جرت في مدينة نابلس وسقط فيها أكبر عدد من القتلى في عملية صهيونية في الضفة الغربية منذ 2005.

إضراب عام

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن الإضراب شل مناحي الحياة كلها، وأُغلقت المدارس والجامعات، والمصارف، والمحال التجارية، وسط دعوات للخروج بمسيرات غضب.

كما شهدت المواصلات العامة إضراباً في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، في حين عطلت البنوك والمصارف العمل بناء على قرار من سلطة النقد.

ضحايا الاحتلال

ومنذ مطلع العام الجاري، قتل برصاص الاحتلال الصهيوني ستون فلسطينيا بينهم أطفال، وسط تنديد فلسطيني وعربي وعالمي ومطالبات بوقف التصعيد في الأراضي المحتلة.

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