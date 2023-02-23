ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة في هذا التوقيت

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الخميس، رصد اصطفاف هلال القمر و وكوكبي المشتري والزهرة بالافق الغربي بعد وقت قصير من غروب الشمس، والانتقال نحو بداية الليل، مشاهد بسهوله بالعين المجردة، بسماء الوطن العربي.

التأثير على الأرض وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس “فلكية جدة” إن الاصطفاف حدث فلكي يحدث عندما يظهر عدد من كواكب نظامنا الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء، إضافة إلى القمر كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس وليس لهذه الظاهرة تأثير على الأرض.

وأضاف، أن اصطفاف الكواكب على خط واحد ليس بالمعنى الحرفي، فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدآ نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى بل في مدارات مختلفة.

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قبل حلول الظلام يفضل البدء في مراقبة الاصطفاف قبل حلول ظلمة الليل، حسب أبو زاهرة، حيث سيكون المشتري والزهرة بارزه بوضوح نابضة بالحياة ومشرقة للغاية وهي فرصة مثالية للتصوير، إضافة لذلك، عند رصد كوكب المشتري عبر المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة كفراشات ضوئية صغيرة حول سراج ساطع.

وخلال ساعات الليل تنخفض هذه الأجسام جميعًا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.