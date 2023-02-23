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الأمن البيئي يعلن العثور على مفقود محمية حرة الحرة

الأمن البيئي يعلن العثور على مفقود محمية حرة الحرة

الأمن البيئي يعلن العثور على مفقود محمية حرة الحرة
٠٦:١٥:٠٣ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن القوات الخاصة للأمن البيئي، مساء اليوم الخميس، العثور على المواطن المفقود في محمية حرة الحرة بصحة جيدة.

العثور على مفقود حرة الحرة

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي، في بيان عبر “تويتر”، إنه تم العثور على مواطن مفقود في محمية حرة الحرة بمحمية الملك سلمان الملكية، إثر بلاغ من مركز شرطة طريف، بالتعاون مع فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ، وقدمت المساعدة اللازمة له.

نصيحة مهمة من الأمن البئي

في سياق متصل، أهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة وإجراءات السلامة.

ونصحت القوات الخاصة للأمن البيئي الجميع بعدم دخول المناطق المحظورة إلا بترخيص من الجهات المعنية.

طريقة طلب المساعدة

وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بطلب المساعدة من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

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أخبار السعودية القوات الخاصة للأمن البيئي محمية حرة الحرة مفقود حرة الحرة

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