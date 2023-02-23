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طفل سوري متضرر من الزلزال يهدي ما تبقى لديه من قطع البسكويت

طفل سوري متضرر من الزلزال يهدي ما تبقى لديه من قطع البسكويت

طفل سوري متضرر من الزلزال يهدي ما تبقى لديه من قطع البسكويت
٠٦:١٥:٣٧ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع مقطع فيديو، ظهر خلاله طفل سوري متضرر من الزلزال، وهو يهدي شخصا يتحدث معه، آخر ما تبقى لديه من قطع البسكويت.

حديث باللغة التركية

ودار حوار بين الطفل ومحدثه باللغة التركية، نظرا لأن معظم سكان المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا، والتي أصابها الزلزال بشكل أكبر من غيرها، يتحدثون اللغتين العربية والتركية.

وظهر الطفل وهو يعطي محدثه قطعتين من البسكويت الذي كان في يده، ويبدو أنها كانت آخر ما تبقى معه، وهو يتحدث مبتسما.

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أعداد الضحايا في سوريا تركيا

ارتفعت أعداد قتلى الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا إلى 50.306 قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية.

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 43 ألفًا و556 قتيلاً.

جاء ذلك في مقابلة على قناة TRT الإخبارية التركية، مساء الأربعاء، من مركز تنسيق الكوارث بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأوضح صويلو أن معدل تقييم الأضرار في الولاية يراوح بين 75-80 بالمئة، مشيرًا إلى تضرر 750 ألف قسم مستقل بما في ذلك المناطق التجارية.

وذكر أن حصيلة ضحايا الزلزال ارتفعت إلى 43 ألفًا و556 قتيلا وفق آخر إحصائية رسمية.

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