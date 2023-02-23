الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
بيع جواز سفر رئيس مصر الأسبق في مزاد بأمريكا مقابل 47 ألف دولار
أول حكم قضائي لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت في بريطانيا
تعديل الرسالة في الواتساب بدون الحاجة لحذفها (فيديو)
مواجهات في محيط جامعة القدس بين الاحتلال الصهيوني وأهالي المدينة (فيديو)
ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة في هذا التوقيت
“الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى”.. غراب ينقذ قنفذًا من عملية دهس

الرئيسية

 /

محليات

 /

“الوهيبي” أول طيار يحلق بالمنطاد في سماء المملكة

“الوهيبي” أول طيار يحلق بالمنطاد في سماء المملكة

“الوهيبي” أول طيار يحلق بالمنطاد في سماء المملكة
٠٦:١٧:٤٠ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكن الطيار السعودي عبد الرحمن الوهيبي من نقل مغامراته في الطيران بالمنطاد إلى المملكة، تلك المغامرة التي بدأت قصتها سنة 2019 بدولة أستراليا.

وفي يوم التأسيس دشن الوهيبي، أول منطاد سعودي ليعبر من خلالها عن قدرته في التحدي والإصرار والعزيمة وتحمل كل المصاعب في سبيل تحقيق هذا الحلم.

مغامرة ركوب المنطاد

وقال الوهيبي: المغامرة بركوب المنطاد صارت هوسا بالنسبة لي، وكنتُ أحلم أن آخذ المنطاد إلى السعودية، ولم يتوقف الطموح عند الأمنيات، وإنما بدأت في التدريب وحصلت على رخصة الطيران الأسترالية عام 2020.

وأضاف: جربت المغامرة بالطيران بالمنطاد في أستراليا أكثر من 35 رحلة كهواية بصحبة الأصدقاء بمناطق متنوعة، في الأرياف وفوق المدن، وفي المطار وفوق البحر، وبعد عودتي إلى السعودية، بدأت إجراءات استخراج رخصة طيّار المنطاد السعودية الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني، وخلال هذا الوقت كنت أسافر للطيران بالمنطاد في التشيك وسلوفينيا والنمسا والإمارات للحفاظ على المهارات اللازمة للطيران، وفقا لـ”العربية”.

إصدار رخصة الطيران

وتحدث الطيار الوهيبي عن تفاصيل إصدار رخصة طيران لتصبح أول رخصة سعودية منتصف سنة 2022، وفور صدور رخصة الطيران، بدأت في عملية شراء واستيراد المنطاد، والغموض يحيط بالعملية، حيث لم تتم التجربة من قبل، خصوصاً فيما يتعلق بمواصفات المنطاد ومناسبته لبيئة السعودية، والتشريعات والتنظيمات الخاصة بذلك.

وختم الطيار الوهيبي بقوله: “تم التعاقد مع الشركة المصنعة في التشيك (كيوبتشيك) في شهر 8/2022 ومعه ابتدأت عملية تسجيله في الهيئة العامة للطيران المدني وتم اكتمال صناعته وتوريده قبل نهاية السنة، وقد كان تسجيل المنطاد مليئا بالتحديات بسبب أن المنطاد يتم التعامل معه كطائرة، وكذلك لكونه أول منطاد سعودي يتم تسجيله، وأكملنا الإجراءات منتصف شهر فبراير ولله الحمد.

اقرأ أيضا:

«هيونداي» تصنع طائرات بدون طيار لمواجهة الاختناقات المرورية

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الطيار السعودي عبد الرحمن الوهيبي الطيار الوهيبي المنطاد الوهيبي يوم التأسيس

مواد ذات صلة

المزيد
«العمل» توضح فائدة تحديث بيانات مستفيدي «الضمان» إلكترونيًّا

«العمل» توضح فائدة تحديث بيانات مستفيدي «الضمان» إلكترونيًّا

٠٢:٥٨ م، السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٦
تحت شعار «وطن طموح».. أهم ما جاء في جلسات ملتقى أسر «ذوي الإعاقة»

تحت شعار «وطن طموح».. أهم ما جاء في جلسات ملتقى أسر «ذوي الإعاقة»

٠٣:٢٦ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
تعرف على جامع زيد بن ثابت بالرياض

تعرف على جامع زيد بن ثابت بالرياض

٠٢:٠٤ م، الأحد، ١٢ مايو ٢٠١٩
«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 382 إصابة جديدة و 5 وفيات خلال الساعات الماضية

«الصحة» تعلن مستجدات كورونا.. 382 إصابة جديدة و 5 وفيات خلال الساعات الماضية

٠٣:٤٠ م، السبت، ٠٦ مارس ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *