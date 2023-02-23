“الوهيبي” أول طيار يحلق بالمنطاد في سماء المملكة

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تمكن الطيار السعودي عبد الرحمن الوهيبي من نقل مغامراته في الطيران بالمنطاد إلى المملكة، تلك المغامرة التي بدأت قصتها سنة 2019 بدولة أستراليا.

وفي يوم التأسيس دشن الوهيبي، أول منطاد سعودي ليعبر من خلالها عن قدرته في التحدي والإصرار والعزيمة وتحمل كل المصاعب في سبيل تحقيق هذا الحلم.

مغامرة ركوب المنطاد

وقال الوهيبي: المغامرة بركوب المنطاد صارت هوسا بالنسبة لي، وكنتُ أحلم أن آخذ المنطاد إلى السعودية، ولم يتوقف الطموح عند الأمنيات، وإنما بدأت في التدريب وحصلت على رخصة الطيران الأسترالية عام 2020.

وأضاف: جربت المغامرة بالطيران بالمنطاد في أستراليا أكثر من 35 رحلة كهواية بصحبة الأصدقاء بمناطق متنوعة، في الأرياف وفوق المدن، وفي المطار وفوق البحر، وبعد عودتي إلى السعودية، بدأت إجراءات استخراج رخصة طيّار المنطاد السعودية الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني، وخلال هذا الوقت كنت أسافر للطيران بالمنطاد في التشيك وسلوفينيا والنمسا والإمارات للحفاظ على المهارات اللازمة للطيران، وفقا لـ”العربية”.

إصدار رخصة الطيران

وتحدث الطيار الوهيبي عن تفاصيل إصدار رخصة طيران لتصبح أول رخصة سعودية منتصف سنة 2022، وفور صدور رخصة الطيران، بدأت في عملية شراء واستيراد المنطاد، والغموض يحيط بالعملية، حيث لم تتم التجربة من قبل، خصوصاً فيما يتعلق بمواصفات المنطاد ومناسبته لبيئة السعودية، والتشريعات والتنظيمات الخاصة بذلك.

وختم الطيار الوهيبي بقوله: “تم التعاقد مع الشركة المصنعة في التشيك (كيوبتشيك) في شهر 8/2022 ومعه ابتدأت عملية تسجيله في الهيئة العامة للطيران المدني وتم اكتمال صناعته وتوريده قبل نهاية السنة، وقد كان تسجيل المنطاد مليئا بالتحديات بسبب أن المنطاد يتم التعامل معه كطائرة، وكذلك لكونه أول منطاد سعودي يتم تسجيله، وأكملنا الإجراءات منتصف شهر فبراير ولله الحمد.

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