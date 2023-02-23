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تسبب في وفاة ربع مليون قبل سنوات.. دولة عربية معرضة لموجة جفاف غير مسبوقة
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تسبب في وفاة ربع مليون قبل سنوات.. دولة عربية معرضة لموجة جفاف غير مسبوقة

تسبب في وفاة ربع مليون قبل سنوات.. دولة عربية معرضة لموجة جفاف غير مسبوقة

تسبب في وفاة ربع مليون قبل سنوات.. دولة عربية معرضة لموجة جفاف غير مسبوقة
٠٥:٣٦:٤٧ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

حذر مركز التطبيقات المناخية التابعة للهيئة الحكومة الأفريقية للتنمية “إيقاد” من توقعات بفترة جفاف تاريخية يشهدها القرن الأفريقي في الأشهر المقبلة.

وفاة ربع مليون:

وتوقع أن الموجة القادمة ربما تكون أسوأ مما كانت عليه خلال جفاف عام 2011 الذي أودى بحياة ربع مليون شخص على الأقل.

وبحسب ما أفاد به المركز أمس الأربعاء، فإنه من المتوقع أن يشهد موسم الأمطار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، هطول أمطار أقل من المعدل الطبيعي.

فيما نقلت أسوشيتد برس عن المركز أنه قد يكون هذا هو موسم سقوط الأمطار السادس على التوالي بلا أمطار” في المنطقة التي تشمل الصومال وإثيوبيا وكينيا.

يذكر أن الجفاف كان قد سجل أطول فترة جفاف في الصومال، والذي استمر قرابة ثلاث سنوات، وقيل إن عشرات الآلاف من الأشخاص لقوا حتفهم بسببه.

نزوح مليون شخص:

تقول الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص نزحوا في الصومال وحدها، محذرة من أن الوفيات الإضافية في الصومال ستتجاوز حالات المجاعة المعلنة في البلاد عام 2011.

كما أوضح مركز “إيقاد”، أنه يعتقد أن نحو ثلاثة وعشرين مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الصومال وإثيوبيا وكينيا، مضيفا أن أحد عشر مليون رأس ماشية والتي تعتبر ضرورية لصحة كثير من الأسر وثروتها قد نفقت.

يذكر أن كثير من المتضررين في أنحاء المنطقة هم من الرعاة أو المزارعين الذين شاهدوا المحاصيل تجف ومصادر المياه تنضب بسبب طول فترة الجفاف.

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الكلمات الدلالية:
أثيوبيا افريقيا الجفاف الصومال دولة عربية

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