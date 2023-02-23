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“قران خامس ربيع طامس”.. من أين أتت هذه المقولة؟

“قران خامس ربيع طامس”.. من أين أتت هذه المقولة؟

“قران خامس ربيع طامس”.. من أين أتت هذه المقولة؟
٠٥:٤١:٠٠ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث الفلكي د. خالد الزعاق إن “أجمل النجوم الثريا وأجمل ما في الكون القمر، وإذا اجتمع الجمالين جمال الكون وهو القمر، مع جمال النجوم، وهو الثريا قال العامة “القمر قارن الثريا”.

دفء الربيع

وأضاف أن المقارنة معناها الاجتماع، فإذا وقع القمر بجانب الثريا في اليوم الخامس من الشهر الهجري فهذا أمارة وعلامة على تفشي وانتشار الربيع ولا يجتمع في هذا اليوم إلا مرة واحدة، والعامة يقولون “قران خامس ربيع طامس”.

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وتابع الباحث الفلكي د. خالد الزعاق “سنستمتع بدفء الربيع خلال شهري شعبان ورمضان بحول الله”.

أمطار ورياح نشطة

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار وهبوب رياح نشطة، اليوم الخميس، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضح الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من شمال الشرقية وشرق الحدود الشمالية.

وتوقع الحصيني أيضا، نشاطًا للرياح من متوسطة لشبه قوية محركة للرمال على أجزاء من المناطق الوسطى والغربية والشرقية.

ونصح الباحث في الطقس، كل من يرغب في التنزه في البر بضرورة الابتعاد عن المناطق الرملية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدفء الربيع الشتاء خالد الزعاق قران خامس ربيع طامس

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