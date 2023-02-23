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بقوة 5.6 ريختر.. زلزال قوي يضرب الأرجنتين
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بقوة 5.6 ريختر.. زلزال قوي يضرب الأرجنتين

بقوة 5.6 ريختر.. زلزال قوي يضرب الأرجنتين

بقوة 5.6 ريختر.. زلزال قوي يضرب الأرجنتين
٠٥:٣٥:٠٨ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ زلزالا قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب الأرجنتين اليوم.

وحسب وكالة “رويترز”، فقد ضرب زلزال قوي منطقة سالتا بالأرجنتين بلغت قوته 6 درجة على مقياس ريختر.

زلزال يضرب حدود الصين وطاجيكستان

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان التلفزيون المركزي الصيني، أن البلاد سجلت زلزالاً بقوة 7.3 درجة بمقياس ريختر، قرب حدود شينجيانغ مع طاجيكستان.

وأكد أن الزلزال ضرب المنطقة الحدودية بقوة 7.2 درجة، وهز طاجيكستان، صباح اليوم، لافتًا إلى أنّ الزلزال وقع نحو الساعة 8:37 صباحا على عمق 10 كيلومترات.

وأوضح التلفزيون الصيني، أنّ مركز الزلزال يبعد نحو 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع كاجيكستان، وشعر به السكان في مدن كاشجر وأرتش في الجانب الغربي من إقليم شينغ يانغ الصيني.

الزلزال بقوة 6.8 درجات بمقياس ريختر

وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال بقوة 6.8 درجات وضرب شرق طاجكستان بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين.

وفي 6 من فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما في البلدين.

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