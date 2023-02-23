“بين السماءء والأرض”.. إنقاذ عروسين من الموت في ليلة الزفاف

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نجا عروسان أمريكيان من الموت بأعجوبة بعد أن علق بهما مصعد الفندق لأكثر من ساعتين.

وقعت الحادثة يوم السبت عندما كان باناف وفيكتوريا جها يحتفلان بزفافهما وتعطل بهما المصعد في “فندق جراند بوهيميان” في شارلوت بولاية كارولينا الشمالية.

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تفاصيل الواقعة

وروى العريس باناف، التفاصيل لشبكة (WBTV) التلفزيونية، قائلاً: “ارتفعنا ربما خمسة أقدام ثم توقفنا. كان الباب مواربًا قليلاً، لذلك قلت، “حسنًا، هذا ليس طبيعيًا”.

وهرع رجال الإطفاء إلى الفندق إثر تلقي بلاغ بالواقعة، لكن سرعان ما تبين لهم أن الوضع مختلف عن الحوادث المعتادة في المصعد.

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قام رجال الإطفاء بإنزال حبل من الطابق الأعلى، واضطروا إلى إنقاذ العروس والعريس والمدعوون إلى حفل الزفاف واحدًا تلو الآخر.

وقال العروسان إنه تم تحريرهما من المصعد بعد حوالي ساعتين ونصف.

ووصفت العروس فيكتوريا جها، الواقعة بأنها “كانت تجربة جامحة، لكنها تجربة مجنونة وممتعة لا تنسى، وهذه تجربة للكتب”.