عاجل.. سقوط طائرة إيرانية على متنها وزير الرياضة و14 مسؤولًا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام محلية، أن طائرة إيرانية سقطت اليوم الخميس، في إحدى المناطق الجبلية و على متنها وزير الرياضة.

الطائرة سقطت بمنطقة جبلية في كرمان

ووفق وكالة تسنيم فإن الطائرة سقطت في مدينة بافت هي منطقة جبلية في كرمان جنوب إيران”.

إصابة وزير الرياضة بجروح ومعه 14 من المسؤولين

فيما أشارت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى إصابة وزير الرياضة بجروح ومعه 14 من المسؤولين، مؤكدة أن حالة وزير الشباب والرياضة حميد سجادي خطيرة.

وحسب “إيران إنترناشيونال”، فقد أعلن محمد رضا شكوهي، مدير قسم الحوادث بجامعة همدان للعلوم الطبية الإيرانية، عن إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار كبسولة “غاز البترول المسال” في مركز الفحص الفني بمدينة همدان.

وأوضحت أنه بعد مرور 20 يوما على موجة تساقط الثلوج في مدينة “كوهرنك” بمحافظة “جهار محال وبختياري” لا تزال بعض طرق القرى مغلقة ويواجه الناس هناك مشكلة في توفير المواد الغذائية.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه صحيفة “جمهوري إسلامي” الإيرانية النظام من مغبة استمرار الوضع الراهن، مطالبة بضرورة الإسراع في تغيير الفريق الاقتصادي للحكومة وكذلك مسؤولي الملف الخارجي لإيران لإحداث تغييرات جادة قبل فوات الأوان.

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