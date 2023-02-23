“لن ترتديها بعد اليوم”.. دراسة تكشف خطورة “غير متوقعة” للساعات الذكية

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كشفت دراسة حديثة عن تأثيرات خطيرة للساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية القابلة للارتداء، مؤكدة أنه يمكن أن تسبب نوبة قلبية لدى المرضى المعرضين للخطر وربما تكون قاتلة.

وأجرى باحثون من جامعة يوتا الأميركية الدراسة التي كشفت أن تقنية الاستشعار في الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، يمكن أن تسبب مشكلات صحية خطيرة للمرضى الذين لديهم أجهزة إلكترونية قابلة للزرع في القلب (CIEDs)، بحسب “سكاي نيوز”.

وأشار الفريق إلى أن تسبب الساعات الذكية في زيادة خطر إصابة أولئك المرضى بالنوبات القلبية ينتج عن استخدام هذه الساعات لتقنية المعاوقة الحيوية لتتبع لياقة مرتديها.

تمرير تيار كهربائي

وتعتمد تقنية المعاوقة الحيوية على تمرير تيار كهربائي صغير غير مؤذٍ خلال الجسم، يقيس بعض المؤشرات البيولوجية، ويستخدم المعلومات عن وزن وطول وعمر وجنس الشخص، لحساب نسبة الدهون في جسمه، وقياس مستوى الضغط النفسي الذي يعاني منه.

وأوضح الباحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة «Heart Rhythm» العلمية، أن هذا التيار الكهربائي الذي تستخدمه التقنية يمكن أن يتداخل مع مهام أجهزة القلب ويشوشها في بعض الأحيان، لتعتقد أن القلب ينبض بسرعة كافية، مما يمنع الأجهزة من أداء وظيفتها.

تحديث الساعات الذكية

في سياق آخر، أتاح تحديث الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل “وير أو.إس” من “جوجل” توفير وظائف الملاحة دون الحاجة إلى اتصالها المستمر بالهاتف الخاص بالمستخدم.

ومع تحديث نظام التشغيل بالإصدار “وير أو.إس3” يمكن لأي ساعة ذكية تحتوي على جهاز استقبال بيانات تحديد الموقع العالمي بالأقمار الصناعية (جي.بي.إس) الموجود في كل الساعات تقريبًا، ونظام البيانات الخلوية الموجود في بعض الساعات يمكن للمستخدم ترك هاتفه الذكي أثناء قادة الدراجة أو السير في طريق جديد والاعتماد على الساعة في التوجيه الملاحي له.

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