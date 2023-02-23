الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ما الأمر؟
لهذه الأسباب.. موت امرأة كل دقيقتين أثناء الحمل والولادة
“لن ترتديها بعد اليوم”.. دراسة تكشف خطورة “غير متوقعة” للساعات الذكية
“بين السماءء والأرض”.. إنقاذ عروسين من الموت في ليلة الزفاف
عاجل.. سقوط طائرة إيرانية على متنها وزير الرياضة و14 مسؤولًا
تنبيه هام وعاجل من “أبشر” بشأن المهلة التصحيحية.. و4 مزايا لإسقاط المركبات

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ما الأمر؟

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ما الأمر؟

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ما الأمر؟
٠٥:٢١:٢٩ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين بيانًا عاجلًا بشأن العمل يوم غد الجمعة.

السفارة ستكون مغلقة غدًا

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تود إحاطة المواطنين الكرام بأن غداً الجمعة الموافق 2023/02/24م ستكون السفارة مغلقة.

إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة

وأكدت أن الإغلاق يأتي بسبب وجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة، على أن يستأنف العمل بإذن الله تعالى يوم الاثنين الموافق 2023/02/27م، وأنه وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام:

الصورة

الكلمات الدلالية:
السفارة مغلقة الفلبين تنبيه عاجل سفارة المملكة يوم الجمعة

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. الدفاع المدني يُطلق «صرخة غضب» ضد سارقي أغطية الصرف

بالفيديو.. الدفاع المدني يُطلق «صرخة غضب» ضد سارقي أغطية الصرف

٠٢:٥٤ م، الجمعة، ١٤ أغسطس ٢٠١٥
شاهد.. صهيوني يتحدث عن طعنه من قبل آخر ظن أنه عربي

شاهد.. صهيوني يتحدث عن طعنه من قبل آخر ظن أنه عربي

٠٣:٥٣ م، الخميس، ١٥ أكتوبر ٢٠١٥
بعد صدور قرار بتأسيسها.. كيف ستدعم هيئة الطرق حركة نقل الأفراد والبضائع؟

بعد صدور قرار بتأسيسها.. كيف ستدعم هيئة الطرق حركة نقل الأفراد والبضائع؟

١٠:٥٨ ص، الأربعاء، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
تقرير سري.. أمريكا تبلغ أوكرانيا بغزو روسي شامل خلال 48 ساعة

تقرير سري.. أمريكا تبلغ أوكرانيا بغزو روسي شامل خلال 48 ساعة

٠٣:١٠ ص، الخميس، ٢٤ فبراير ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *