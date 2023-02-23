تنبيه عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الفلبين بيانًا عاجلًا بشأن العمل يوم غد الجمعة.

السفارة ستكون مغلقة غدًا

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تود إحاطة المواطنين الكرام بأن غداً الجمعة الموافق 2023/02/24م ستكون السفارة مغلقة.

إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة

وأكدت أن الإغلاق يأتي بسبب وجود إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة، على أن يستأنف العمل بإذن الله تعالى يوم الاثنين الموافق 2023/02/27م، وأنه وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام: