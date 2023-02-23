بعد 17 يومًا من الزلزال.. شاهد ماذا وجد رجال الإنقاذ تحت الأنقاض في تركيا؟

تواصل – وكالات:

بعد مرور 17 يومًا على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، تمكن رجال الإنقاذ من استخراج 24 شاة من تحت الأنقاض.

ووثق مقطع فيديو بثته وكالة “الأناضول”، كيف استخرجت فرق الإنقاذ ما لا يقل عن 24 من الشياه والماعز بهد ان مكثت 17 يوما تحت أنقاض زلزال تركيا بولاية قهرمان مرعش مركز الزلزال جنوبي البلاد.

هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجة بولاية مالطيا

في الوقت نفسه، أعلنت هيئة الكوارث التركية، أنها سجلت منذ قليل هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجة بولاية مالطيا.

أمين “التعاون الإسلامي” يبدأ جولة في مناطق الزلزال

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه قد بدأ جولته الميدانية، للاطلاع على تداعيات الزلزال المدمر في تركيا الذي ضرب أحد عشر مدينة في مناطق مختلفة من البلاد، مخلفا وراءه عشرات الآلاف من الضحايا ومئات الآلاف من المشردين، فضلا عن تدمير قطاع كبير من البنية التحتية.

الجولة شملت مقاطعة غازي عنتاب

واستهل الأمين العام زيارته بجولة شملت مقاطعة غازي عنتاب، ومخيمات المتضررين الذين شردهم الزلزال في مدينة نورداغي، واطلع على الجهود الحثيثة التي يتم بذلها لاحتواء تلك الأعداد الكبيرة وإيوائها وتوفير سبل الدعم لها.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ 50 ألفًا

في الوقت نفسه، ارتفعت أعداد قتلى الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا إلى 50.306 قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية.

7242 هزة ارتدادية

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أمس القول إن البلاد تعرضت لسبعة آلاف و242 هزة ارتدادية منذ ذلك الزلزال، قوة 41 منها تراوحت بين 5 و6 درجات و450 هزة بين 4 و5 درجات.

وفي 6 من فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما في البلدين.

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