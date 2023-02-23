تنبيه هام وعاجل من “أبشر” بشأن المهلة التصحيحية.. و4 مزايا لإسقاط المركبات

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نشرت منصة “أبشر” أنوفجراف، للتوضيح بتبقي 6 أيام فقط قبل انتهاء المهلة التصحيحيّة،مناشدة بضرورة إسقاط مركبتك بكل سهولة.

4 مزايا

وأوضحت أن من مزايا خدمة إسقاط المركبات ما يلي:

1- تغنيك عن مراجعة الجهات الحكومية : لإتمام الإجراءات

2- تسقط المركبة فورا من سجلاتك بعد إعطاء رمز التأكيد إلى المركز

3- تمكنك من إسقاط مركبتك دون التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية

4- تساهم في تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة

8 أنواع من المركبات

من جانبها، أوضحت “المرور” أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها من خلال المراكز المعتمدة وهي:

1- مركبة خصوصي

2- مركبة نقل عام

3- مركبة نقل خاص

4- حافلة صغيرة عامة

5- حافلة صغيرة خاصة

6- مركبة أجرة

7- مركبة أشغال عامة

8- دراجة نارية

ويمكن معرفة المزيد عن الخدمة والمراكز المعتمدة من خلال الرابط: ( هنا )

طريقة الوصول إلى الخدمة

1 – الدخول لخدمة إسقاط المركبات المهملة في منصة أبشر.

2 – استعراض المراكز المعتمدة.

3 – التوجه للمركز وتسليم المركبة واللوحات.

4 – إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.

غرامة 900 ريال

في الوقت نفسه، حذرت الإدارة العامة للمرور من قيادة المركبة داخل نفق مظلم، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة تتراوح عقوبتها ما بين 500 إلى 900 ريال.

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