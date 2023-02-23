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تركيا تُسجل هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجة

تركيا تُسجل هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجة

تركيا تُسجل هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجة
٠٤:٠١:٢٠ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الكوارث التركية، أنها سجلت ظهر اليوم الخميس، هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجة ريختر في ولاية مالطيا.

أمين “التعاون الإسلامي” يبدأ جولة في مناطق الزلزال

في الوقت نفسه، بدأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه جولته الميدانية، للاطلاع على تداعيات الزلزال المدمر في تركيا الذي ضرب أحد عشر مدينة في مناطق مختلفة من البلاد، مخلفا وراءه عشرات الآلاف من الضحايا ومئات الآلاف من المشردين، فضلا عن تدمير قطاع كبير من البنية التحتية.

الجولة شملت مقاطعة غازي عنتاب

واستهل الأمين العام زيارته بجولة شملت مقاطعة غازي عنتاب، ومخيمات المتضررين الذين شردهم الزلزال في مدينة نورداغي، واطلع على الجهود الحثيثة التي يتم بذلها لاحتواء تلك الأعداد الكبيرة وإيوائها وتوفير سبل الدعم لها.

والتقى في مقر هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، التركية (أفاد) عدد من المسؤلين واستمع معاليه خلال الجولة لشرح مطول عن التداعيات الكارثية للزلزال الذي يعتبر الأقوى الذي تشهده تركيا في العصر الحديث.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال لـ 50 ألفًا

وأوضحت أن أعداد قتلى الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا ارتفعت إلى 50.306 قتيل، في إحصائية رسمية غير نهائية.

7242 هزة ارتدادية

وأكدت أن البلاد تعرضت لسبعة آلاف و242 هزة ارتدادية منذ ذلك الزلزال، قوة 41 منها تراوحت بين 5 و6 درجات و450 هزة بين 4 و5 درجات.

وفي 6 من فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما في البلدين.

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