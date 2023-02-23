الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
وظائف شاغرة في شركة مطارات الدمام “داكو”.. رابط التقديم
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وظائف شاغرة في شركة مطارات الدمام “داكو”.. رابط التقديم

وظائف شاغرة في شركة مطارات الدمام “داكو”.. رابط التقديم

وظائف شاغرة في شركة مطارات الدمام “داكو”.. رابط التقديم
٠٤:١٣:١٢ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة “مطارات الدمام – داكو” التابعة لهيئة الطيران المدني، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية.

المسميات الوظيفية:

  1. مدير أمن المعلومات IAM.
  2. تصاريح الأمن ورئيس مراقبة الدخول.
  3. رئيس أمن التفتيش.
  4. مدير عام تطوير الأعمال غير الجوية.
  5. مدير عام الهندسة.
  6. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 22 فبراير 2023م.

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

عن “داكو”:

وفقاً لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، تم في 1 يوليو 2017 خصخصة مطار الملك فهد الدولي، وتحويله لشركة مطارات الدمام ” داكو” ومقرها الدمام، كشركة خاصة تمتلكها الحكومة، إذ تملكها بالكامل شركة الطيران المدني القابضة التابعة للهيئة العامة للطيران المدني.

ويمثل تدشين “داكو ” جزء من الرؤية المستقبلية للنهوض بصناعة المطارات، بداية من تشغيلها مطار الملك فهد الدولي حالياً، لتمتد خدماتها لمطارات أخرى داخلية وخارجية مستقبلاً.

وتستهدف تطوير البنى التحتية، وتشغيل وتطوير مرافق المطارات وصيانتها، وإدارة العلاقات التجارية والاستثمارية، وتشغيل مرافق الشحن الجوي، ورفع القدرات التشغيلية والكفاءة العملية للمطارات لمواكبة تطور الصناعة الجوية، وتوفير تجربة سفر ممتعة للمسافرين، مع التركيز على الاستثمار في الطاقات الشبابية الوطنية.

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الكلمات الدلالية:
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