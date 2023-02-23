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الذهب يصعد بحذر مستغلا هبوط مؤشر الدولار في المعاملات الفورية

الذهب يصعد بحذر مستغلا هبوط مؤشر الدولار في المعاملات الفورية

الذهب يصعد بحذر مستغلا هبوط مؤشر الدولار في المعاملات الفورية
٠٣:٥١:٤٢ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار رغم أن احتمالات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة وهو ما يحد من مكاسب المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1830.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة (07:08) بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1839.60 دولار للأوقية.

مؤشر الدولار

وكان مؤشر الدولار قد انخفض بنسبة 0.2 في المائة ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى بلغته أمس في ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 21.61 دولار للأوقية. وقفز البلاتين 0.5 في المائة إلى 953.13 دولار. وانخفض البلاديوم 0.6 في المائة إلى 1472.72 دولار.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

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