فريق البحث والإنقاذ السعودي يغادر تركيا في هذا الموعد

تواصل – فريقالتحرير:

أفاد موفد فضائية “الإخبارية”، أن فريق البحث والإنقاذ السعودي سيغادر تركيا بعد قليل، بعد أسبوعين من وصوله للمشاركة في عمليات البحث وانتشال ضحايا الزلزال المدمر.

ووصل فريق البحث والإنقاذ السعودي إلى تركيا للمشاركة في جهود إغاثة متضرري الزلزال، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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فريق مجهز على أعلى المستويات

وضم الفريق المدرب وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث وتحقيق الدعم والإسناد الفاعل داخل المملكة و خارجها، نخبة من المنقذين، والأطباء، والمهندسين، والمسعفين، ومشرفي وسائل البحث “K9″، وفنيي الصيانة، وأنظمة الاتصالات.

كما ضم العديد من المختصين بالأمن والسلامة وفق بناء تنظيمي يشمل أقسام الإدارة والعمليات والدعم اللوجستي والدعم الطبي ووحدة وسائل البحث، ومزود بآليات ومعدات فنية.

وشمل مستلزمات طبية وأجهزة اتصالات ووسائل بحث “K9” ومواد إيوائية وخيام يجري شحنها في مركبات نقل مخصصة.

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حملة تبرعات شعبية

وعلاوة على ذلك، انطلقت حملة تبرعات شعبية، عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

ووصل الرقم الإجمالي للتبرعات من خلال الحملة منذ انطلاقها في 8 فبراير الجاري حتى اليوم إلى 440 مليونًا و271 ألفًا و371 ريالاً.

بينما وصل عدد المتبرعين في حملة (عطاؤكم يخفف عنهم)، إلى مليون و833 ألفًا و45 شخصًا، بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة.

وقبل أكثر من أسبوعين، ضرب زلزال مزدوج ولاية قهرمان مرعش (جنوبي تركيا) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.