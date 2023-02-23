عشرات القتلى والمصابين.. تنديد فلسطيني بمصادقة الاحتلال على 3 آلاف وحدة استيطانية

تواصل – واس:

أدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار سياسة الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، من خلال توسيع المستوطنات القائمة، وإقامة المزيد من البؤر الاستيطانية.

المخططات الاستيطانية الجديدة ستنفذ على مرحلتين

وأوضح منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا أن المخططات الاستيطانية الجديدة ستنفذ على مرحلتين، الأولى تم المصادقة عليها الليلة الماضية، وتضم ثلاثة آلاف وحدة استيطانية لتوسيع مستوطنات قائمة في الضفة الغربية.

حدة استيطانية هو الأكبر خلال العامين الماضين

وأكد أن المرحلة الثانية سيتم المصادقة عليها في وقت لاحق اليوم، وتضم أربعة آلاف وحدة استيطانية نصفها ستقام في جنوب مدينة القدس بهدف فصلها بشكل كامل عن الضفة الغربية، لافتاً النظر إلى أن هذا العدد من الوحدات الاستيطانية، والتي تضم سبعة آلاف وحدة استيطانية هو الأكبر خلال العامين الماضين، بهدف تكريس الضم التدريجي للضفة الغربية، وقطع الطريق على إقامة دولة فلسطينية.

بدورها عدّت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة الاحتلال على المزيد من المخططات الاستيطانية، تحدياً لمجلس الأمن الدولي، الذي أدان الاثنين الماضي في بيان له الاستيطان، ودعا إلى وقفه بوصفه يقوض حل الدولتين.

استشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة 100 آخرين

يأتي هذا بعد ارتفاع عدد شهداء مدينة نابلس إلى 11 شهيدًا، بعد استشهاد فلسطيني متأثراً بجروحه التي أصيب بها خلال عدوان قوات الاحتلال على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إضافة إلى أكثر من 100 جريح، 7 منهم في حالة الخطر.

رابطة العالم الإسلامي تطالب بتدخل دولي

وطالب المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المدنيين، ومنع أي تصعيدٍ خطرٍ يفضي إلى تداعي حلّ القضية، ومواصلة العُنف الذي تدفع ثمنه الدماء البريئة، ويعود بجهود السلام للوراء.

مستوطنون يقتحمون “الأقصى”

يأتي هذا في الوقت الذي اقتحم فيه عشرات المستوطنين، ، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال، منفذين جولات استفزازية في ساحات الحرم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته وقرب أبوابه، فيما تواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من الضفة والقدس وأراضي الـ48 إلى المسجد، والتدقيق في هوياتهم الشخصية.

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