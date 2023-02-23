سحابة غريبة قد تحمل “مفتاح لغز الكون”

تواصل – وكالات:

وصف علماء فلك، السحابة الناتجة عن اندماج نجمين نيوترونيين، بالاكتشاف الذي قالوا إنه سيقربنا من كشف الألغاز الكونية الرئيسية.

ووجد العلماء أن السحابة المكونة من الانفجار يكاد يكون شكلها مشابها للكرة.

وعندما ينهار نجم ضخم، يتراكم بعض من مادته في نواة فائقة الكثافة صغيرة الحجم نسبيًا، ليظهر ثقب أسود إذا كانت كتلته أكبر من ثلاث كتل شمسية، وأقل من ذلك، يتكون نجم نيوتروني، بحسب موقع “سبوتنيك”.

ويمكن أن يكون النجم النيوتروني الذي يبلغ قطره 20 كيلومترًا أكبر بمقدار مرة ونصف إلى ضعف كتلة الشمس، كما ويمكن أن تزن ملعقة صغيرة من مادة النجوم النيوترونية على الأرض بقدر ما يزن جبل إيفرست. وأحيانًا يمكن أن يظهر نجمان نيوترونيان في وقت واحد.

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انفجار كيلونوفا

وبحسب دراسة، فإن ذلك سيتشكل نتيجة لدوران كرات ضخمة من الغاز حول مركز كتلة مشترك، ثم “تنهار” إلى أجسام فائقة الكثافة تقترب تدريجيًا من بعضها البعض وتصطدم في النهاية.

ويعرف ذلك بانفجار كيلونوفا، وقد تم تسجيل ظاهرة فيزيائية فلكية تم التنبؤ بها في عام 1974 لأول مرة في عام 2013 على شكل انفجار لأشعة جاما.

في عام 2017، التقطت كاشفات LIGO (في الولايات المتحدة) وVirgo (في أوروبا) موجات الجاذبية – تقلبات في الزمكان – من “kilonova AT2017gfo”، الذي يبعد 140 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

ويعتبر اصطدام النجوم النيوترونية أمرًا بالغ الخطورة بالنسبة للكون، والذي نتيجة لذلك، يتم تشكيل أثقل العناصر في الجدول الدوري لمندلييف، مثل الذهب والبلاتين واليورانيوم واليود.

حتى الآن، لم يعرف العلماء كيف يبدو انفجار كيلونوفا.

ويقول ألبرت سنيبين، طالب دراسات عليا في معهد نيلز بور (الدنمارك) والمؤلف الأول للدراسة المنشورة في مجلة “نيتشر”: “تجمع الاقتراحات وجميع النماذج السابقة أن السحابة الناتجة يجب أن تكون مسطحة وغير متماثلة إلى حد ما”.

قام فريق دولي من علماء الفيزياء الفلكية بتحليل الأشعة فوق البنفسجية والبصرية والأشعة تحت الحمراء من وهج كيلونوفا “AT2017gfo” المسجل بواسطة مطياف “X-shooter” على التلسكوب الكبير جدًا الموجود في تشيلي من المرصد الجنوبي الأوروبي. مستخدمين أيضًا بيانات عن موجات الجاذبية والراديو والملاحظات من مرصد هابل الفضائي، ليتفاجئ العلماء، بأن السحابة كانت متناظرة تماما، قريبة من كرة مثالية.

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الطاقة المتسربة

وقال سنيبين إن الأمر كله يتعلق بالطاقة التي تسربت من مركز اندماج النجوم النيوترونية، والتي كان هناك الكثير، وهذا يعني أن كمية الطاقة أعلى بكثير من تقديرات المنظرين.

وطرح سنيبين فرضية أن النجم النيوتروني مفرط الكتلة يبعث الكثير من النيوترينوات خلال حياته البالغة القصر. ونادرًا ما تتفاعل الجسيمات دون الذرية المحايدة كهربائيًا مع المادة ، لكنها قادرة على تحويل النيوترونات إلى بروتونات وإلكترونات، وبالتالي تخلق عناصر ضوئية. ربما يكون هذا هو الجواب على لغز الشكل الكروي للانفجار.

فهم مدى سرعة توسع الكون

وفقا للعلماء، سنكون قادرين الآن على فهم مدى سرعة توسع الكون وتحديد عمره، والطريقة الرئيسية لقياس الوقت منذ الانفجار العظيم هي مقياس المسافات الكونية. بعد أن أسس الفيزيائيون فئة اللمعان لبعض الأجسام الفلكية (الشموع القياسية) ، يقيس الفيزيائيون سطوعها الظاهري ويحسبون المسافة بينها. كلما ابتعدنا عن شيء، كان أقدم.

ولا تظهر الأجرام السماوية البعيدة إلا في الأشعة تحت الحمراء، يمكن لمرصد “جيمس ويب” للأشعة تحت الحمراء أن ينظر إلى الوراء تقريبًا إلى بداية الزمن ويرى المجرات التي كانت موجودة قبل 13.5 مليار سنة. يقدر عمر الكون بـ 13.8 مليار.