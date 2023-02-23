لهذا السبب.. المفوضية الأوروبية تحظر “تيك توك” على أجهزتها الرسمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها قررت اليوم الخميس، حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة “تيك توك” على الأجهزة الذكية للعاملين فيها.

وأوضحت – حسب “سكاي نيوز” – أن قرار الحظر يشمل الهواتف الرسمية والشخصية للعاملين في المفوضية الأوروبية.

جرى إبلاغ موظفي المفوضية بالقرار

وأضافت أن قسم التقنية طلب من الموظفين فيها عدم تحميل التطبيق أو حذفه، وأرجع الأمر إلى مخاوف تتعلق بحماية البيانات، وأنه جرى إبلاغ الموظفين في المفوضية الأوروبية بالقرار عبر رسالة رسمية وجهت إليهم صباح اليوم.

وأكدت في بيان لها أنه لحماية بيانات المفوضية ولتعزيز الأمن السيبراني، فإن مجلس إدارة المفوضية قرر تعليق عمل تطبيق تيك توك على أجهزة المفوضية الرسمية والأجهزة الشخصية للموظفين.

آخر مهلة لتنفيذ الأمر هو 15 مارس المقبل

وبينت أن آخر مهلة لتنفيذ الأمر هو 15 مارس المقبل، ومَن لا يلتزم بالقرار لن يتمكن من استخدام تطبيقات المفوضية وبرامجها على أجهزته، وأنه تم إبلاغ الموظفين بالقرار صباح اليوم.

السبب الرئيس لحظر التطبيق

وأشارت إلى أنه في حال أراد الموظفون الإبقاء على التطبيق في هواتفهم الذكية، ينبغي عليهم حذف التطبيقات الأخرى الخاص بالعمل، مؤكدة أن القرار يشكل حلقة جديدة في التوتر المتزايد بين الغرب والصين، المتهمة من قبل أوروبا وأمريكا باستغلال التطبيق الصيني لغايات أمنية، وهو ما تنفيه بكين.

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