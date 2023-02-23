تحمي القلب وتمنع الخرف.. هذه أبرز فوائد الفراولة

تواصل – وكالات:

تعد الفراولة مصدرًا غنيًا بالفوائد الصحية، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي سنة، وتزرع في أجزاء كثيرة من العالم، ويوجد مئات الأنواع منها، ويعود سبب ذلك إلى تقنيات التهجين المخطط لها أو الطبيعية.

وكانت الفراولة قديمًا، مثل العديد من الفواكه الأخرى، من الأطعمة الفاخرة التي لا يستطيع الحصول عليها سوى الملوك، وقد تغير هذا الأمر في منتصف القرن الـ19، في أعقاب بناء السكك الحديدية وتطوير وسيلة نقل أسرع، وهو ما سمح بشحن الفراولة إلى مسافات أطول، ليستمتع بها المزيد من الناس.

وتوفر إضافة الفراولة إلى نظام غذائي متوازن مجموعة واسعة من الفوائد، بدءًا من دعم القلب والأوعية الدموية وتقليل الالتهابات إلى الحماية من السرطان، بحسب ما نشره موقع “إيفري داي هيلث”.

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قالت جينا فولبي، اختصاصية تغذية في أوستن بتكساس إن “الفراولة هي مصدر قوة مضاد للأكسدة”، حيث تحتوي على:

– فيتامين سي

-الكاروتينات اللوتين

-الكاروتين

-المعادن والألياف الأخرى.

وفيما يلي سبع مزايا لحفظ الفراولة مجمدة في جميع الأوقات:

1- مصدر رئيسي لمضادات الأكسدة

تساعد مضادات الأكسدة في ثمار الفراولة على تقليل الإجهاد التأكسدي.

تقول دكتورة فولبي: “تكافح خلايانا باستمرار الإجهاد التأكسدي من بيئتنا، والذي يساهم بشكل كبير في شيخوخة الخلايا والأمراض المزمنة”.

ووفقًا لـ “كليفلاند كلينك”، تعمل مضادات الأكسدة، جزئيًا، من خلال تحييد الجذور الحرة، وهي جزيئات أكسجين غير مستقرة يمكنها إتلاف الخلايا وتسبب المرض. يمكن أن يكون الإجهاد التأكسدي ضارًا بصحة الإنسان – فقد يساهم في الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وترتبط الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة في النظام الغذائي بتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، وبحسب دكتورة فولبي، “ثبت أن مضادات الأكسدة الموجودة في الفراولة تساعد في حماية خلايانا من الإجهاد التأكسدي على مستوى الميتوكوندريا”، ويمكن أن يُحدث الاستهلاك المنتظم للفراولة فرقًا ملحوظًا في المؤشرات الحيوية المضادة للأكسدة.

2- غنية بفيتامين سي

توفر الفراولة أكثر من 100% من القيمة اليومية الموصى بتناولها من فيتامين سي.

تقول الدكتورة لورين مانكر، اختصاصية تغذية من تشارلستون بساوث كارولينا: “يرتبط فيتامين سي الموجود في الفراولة بدعم صحة المناعة. يحتوي كوب واحد فقط من الفراولة يحتوي على كل فيتامين سي المطلوب في اليوم، ناهيك عن أنه مليء بمضادات الأكسدة المفيدة والعناصر الغذائية الأخرى”.

3- تحمي من مخاطر أمراض القلب

يمكن أن يكون للفراولة ومضادات الأكسدة آثار مفيدة على صحة القلب. وفقًا لدراسة نُشرت في أكتوبر 2021 في دورية دورية “أنتي اوكسيدانتس”. يمنح تناول الفراولة حماية من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وداء السكري.

تقول الدكتورة فولبي عن نتائج الدراسة إنه “في أربعة أسابيع فقط، كان الاستهلاك اليومي للفراولة المركزة في شكل مسحوق كافيًا لتعزيز نشاط مضادات الأكسدة وخفض مستويات الالتهاب المرتبطة بمخاطر استقلاب القلب”.

وبالطبع، تختلف ثمار الفراولة عن مسحوق الفراولة، لذلك فإن هناك حاجة لدراسة مماثلة مع حبات الفراولة الكاملة لتأكيد النتائج. كما خلصت دراسة نُشرت في أبريل 2021 في دورية “نيوترينتس” إلى أن الحصص المنتظمة من الفراولة حسنت بشكل كبير مقاومة الأنسولين لدى البالغين المصابين بالسمنة وارتفاع الكوليسترول الضار أو الكوليسترول “الضار”.

4- تقليل مخاطر الإصابة بالخرف

يمكن أن يدعم تناول الفراولة صحة الدماغ ويحافظ على نشاط الشخص وحيويته. ارتبط تناول الفراولة بكميات مرتفعة بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث ساهمت مركبات الفلافونويد وفيتامين C الموجودة في الفراولة في تقليل الإصابة، وفقًا لدراسة نُشرت في ديسمبر 2019 في دورية” نيوترينتس”.

وتقول الدكتورة مانكر، مستشهدة بنتائج دراسة علمية سابقة: “يبدو أن تناول الفراولة أكثر من مرتين في الأسبوع يؤخر الشيخوخة الإدراكية لمدة تصل إلى 2.5 عام”.

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5- تحسين مستويات الكوليسترول في الدم

بينما يحتاج الجسم للكوليسترول لأداء وظائف معينة، فإن الكثير من الكوليسترول يمكن أن يكون ضارًا بصحة القلب. تقول دكتورة مانكر عن تجربة، نُشرت في مايو 2021 في دورية “نيوترينتس”، إن “البيانات تُظهر أن تناول الفراولة ربما يكون مرتبطًا بعلامات الكوليسترول المحسنة لأمراض القلب لدى البالغين المعرضين للخطر”.

وبعد تناول كميات كبيرة من الفراولة، انخفضت مستويات الكوليسترول الكلي و “الضار” بشكل ملحوظ. إن الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية يعد جزءًا مهمًا للوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

6- تقليل الالتهاب

يعد الالتهاب جزءًا طبيعيًا من الاستجابة المناعية للجسم، ولكن الالتهاب المزمن يمكن أن يصاحب أمراض القلب والسرطان والسكري والتهاب المفاصل وأمراض أخرى، وفقًا لما نشره موقع “هافارد هيلث بابشينج”. ومن غير الواضح دائمًا أيهما يأتي أولاً – الالتهاب أم الأمراض الالتهابية – بغض النظر عن نمط الحياة الصحيح.

وفقًا لبحث، نُشرت نتائجه في نوفمبر 2020 في دورية “موليكيولز”، تحتوي الفراولة على نسبة عالية من الفلافونويد ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يكون لها تأثيرات إيجابية على علامات الالتهاب وربما يكون لها خصائص حماية ضد أمراض الأعصاب والقلب ومضادة لمرض السكري.

يمكن أن يكون للصبغة التي تعطي الفراولة لونها النابض بالحياة، الأنثوسيانين، خصائص مضادة للالتهابات، حيث تقول دكتورة مانكر: “يمكن أن تساعد مركبات الأنثوسيانين الموجودة في الفراولة في تقليل الالتهاب”.

7- بريبيوتيك لصحة الأمعاء

تقول دكتورة فولبي: “بينما تشتهر الفراولة بمستويات فيتامين C ومضادات الأكسدة، فإن الأبحاث الحديثة تشير أيضًا إلى أن الفراولة لها نشاط بريبيوتيك قوي في الأمعاء”. على سبيل المثال، توصلت تجربة سريرية، تم نشر نتائجها في دورية (نيوترشن ريسيرش”، إلى أن تناول الفراولة يسهم في زيادة الكائنات الدقيقة في الأمعاء بوفرة خلال ستة أسابيع فقط. ويمكن أيضًا رؤية التأثيرات المضادة للالتهابات للفراولة في القناة الهضمية.