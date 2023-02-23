الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ ميلادى
توضيح هام من الغطاء النباتي بشأن فتح المحميات للرعي
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توضيح هام من الغطاء النباتي بشأن فتح المحميات للرعي

توضيح هام من الغطاء النباتي بشأن فتح المحميات للرعي

توضيح هام من الغطاء النباتي بشأن فتح المحميات للرعي
٠٣:٥٢:٣٥ م، الخميس، ٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ فبراير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إنه سيتم فتح بعض المتنزهات التابعة له للرعي بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية، لافتا أن القرار لا يشمل المحميات.

كما أوضح المركز أنه سيتم الإعلان مستقبلًا عن أسماء المتنزهات، التي سيتم فتحها لإجراء التجارب التطبيقية للرعي، وآلية التصاريح، والمدة الزمنية لتصاريح الرعي المقنن والمعتمد بالخطط السنوية من المركز.

دراسة تطبيقية

ومؤخرا، أعلن عن إجراء دراسة تطبيقية لتعظيم الفائدة من تنامي الغطاء النباتي بكثافة خاصة النباتات الحولية في بعض مواقع الغطاء النباتي الواقعة تحت إشرافه، التي تشمل المتنزهات الوطنية.

ويعمل المركز على وضع الخطط السنوية للرعي وتنظيمه، وفقًا لدراسات الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

خطورة الرعي

كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، حذرت من خطورة الرعي الجائر على الغطاء النباتي، باعتباره سببًا رئيسًا في تدهور وتضرر المساحات الخضراء والمراعي الطبيعية في المملكة.

وأوضحت الوزارة خلال الحملة التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان (#حمايةالغطاءالنباتي) بهدف التوعية بأهمية الحفــاظ على الغطاء النباتي وتنميته؛ أن أبرز العوامل التي تسهم في تضرر الغطاء النباتي بسبب الرعي الجائر، تتمثل في انخفاض إنتاجية المراعي الطبيعية، وقِلة تنوع النباتات، وتدهور التربة.

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الكلمات الدلالية:
الرعي المتنزهات الوطنية المحميمات المساحات الخضراء

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